Aghi nascosti nelle fragole. E’ allarme in Australia

Molteplici segnalazione in tanti supermercati australiani per degli aghi da cucito ritrovati all’interno di fragole. E’ allarme nel Paese e clienti sottoposti a piccoli interventi di chirurgia.

Si pensa a una vendetta di alcuni lavoratori

Alcune settimane fa, come riportato nei maggiori siti australiani, alcuni abitanti del Queensland, in Australia, hanno denunciato il ritrovamento di aghi all’interno delle fragole vendute all’interno dei cestini venduti ad un supermercato della zona. Secondo le prime testimonianze, le accuse sarebbero rivolte ad alcuni ex lavoratori di una piccola fattoria locale, scontenti per le precarie condizioni lavorative.

Da qui sono partite le prime indagini da parte delle autorità locali, che purtroppo, hanno dovuto però registrare segnalazioni di presenza di aghi nelle fragole anche in altre parti del Paese, molto più distanti da dove tutto ha avuto inizio. Le altre zone interessate a causa delle fragole sabotate sono quelle del South Wales e quelle della Tasmania. Si teme che il folle gesto sia stato emulato da anonimi per gioco e generare caos.

Il governo, come reso noto, dopo aver avviato le ricerche e indagini ha offerto la taglia di 100mila dollari per chiunque fornisse informazioni valide alla cattura degli autori del gesto.

Le precauzioni dettate dal ministero della Sanità

Tutte le autorità competenti hanno messo in allerta i cittadini e proprio gli uomini del ministero della Sanità raccomandano di ispezionare bene il frutto prima di ingerirlo, per evitare drastici risvolti.

Le marche delle fragole con gli aghi al loro interno sono state diffuse dalla polizia, insieme alla lista dei supermercati che vendono quegli specifici lotti.