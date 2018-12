Amici 18 anticipazioni serale, Marco Masini in commissione esterna?

La scuola di Amici di Maria De Filippi 18 attualmente è chiusa in virtù delle vacanze natalizie. In questo frangente però il talent show è in work in progress con le anticipazioni del serale. Secondo alcuni rumors pare che avremo modo di vedere Marco Masini in commissione esterna.

Irama e Einar dopo Amici

Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere diversi talenti esibirsi nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Un esempio pratico per capire quando stiamo dicendo è rappresentato da Irama e Einar che dopo mi ci saranno protagonisti del Festival di Sanremo 2019. I due artisti hanno avuto modo di mettersi in gioco sia da un punto di vista musicale che televisivo. al momento sembra essere scongiurato il pericolo di esclusione da Sanremo 2019 per Einar, i qual era stato accusato di plagio per il suo brano Centomila volte. Irama, invece, felice che innamorato approderà nella città dei fiori insieme a Giulia De Lellis.

Amici 18 serale anticipazioni

Se da una parte abbiamo vecchi alunni di Amici di Maria De Filippi che cercano la loro strada nel mondo della musica, dall’altra troviamo la nuova edizione Amici 18 che si prepara al serale fornendo delle anticipazioni interessanti. Poco prima che iniziasse questa nuova edizione del talent show, sembra che ha Maria De Filippi abbia chiesto più volte a Giorgia di entrare a far parte del cast dei professori. La cantante ha rifiutato in quanto preferisce continuare la sua carriera esibendosi in giro per l’Italia, non prendendo così non impegna fisso con Maria De Filippi nonostante la proposta per lei fosse alle tante. Le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi riguardanti il serale però non finiscono qui.

Marco Masini in commissione esterna?

Una delle anticipazioni riguardanti il serale di Amici 18 vede come protagonista Marco Masini. A quanto pare il cantante italiano potrebbe essere protagonista della commissione esterna del serale. In questa avventura Marco Masini potrebbe non essere da solo, ad affiancarlo infatti potrebbe esserci Loredana Bertè. i due sono stati già protagonisti di programmi come Sanremo young e Ora o mai più. Mi fanno gli amici però si chiedono: l’anno prossimo rivedremo Ermal Meta tra i giudici?