Amici 2020 sospeso? Ecco le dichiarazioni di Mediaset

L’emergenza Coronavirus ha condizionato e non poco anche i palinsesti televisivi italiani, con una netta e giustissima spinta sulle trasmissioni di informazione: sono parecchi i programmi di intrattenimento che nelle ultime settimane sono stati ridotti o direttamente annullati, per lasciare spazio a programmi di attualità, dedicati alla scienza o che riportino in tempo reale la situazione del contagio.

Questo per quel che riguarda tutte le reti nazionali, senza esclusioni. Proprio per questo motivo i fan più affezionati ad Amici di Maria de Filippi erano preoccupati anche anche questo show, giunto alla terza puntata del serale con ascolti importanti, potesse subire lo stesso destino. Proprio oggi Mediaset ha voluto dare una risposta in merito.

Amici 2020 momentaneamente sospeso?

L’azienda ha infatti divulgato un comunicato stampa ufficiale, all’interno del quale si legge: “Mediaset ha deciso di continuare ad assicurare al pubblico una programmazione televisiva completa anche dopo l’attento esame del decreto del Presidente del Consiglio con le nuove misure restrittive anticontagio. Per questo oltre al grande sforzo delle edizioni dei tg e dei programmi di approfondimento diurni e di prima serata, abbiamo chiesto anche ai programmi di intrattenimento in diretta già avviati, da Striscia la Notizia ad Amici a Grande Fratello Vip, di continuare ad andare in onda“

Amici 2020 continuerà dunque ad essere trasmesso nonostante la situazione di emergenza, di modo da regalare ai telespettatori un metodo di svago proprio in questo periodo in cui tutti gli italiani sono chiamati a rimanere chiusi in casa, per affrontare insieme e in modo efficace il contagio.