Amuchina fatta in casa: ecco come crearla e perchè può essere pericolosa

La situazione legata al Coronavirus, che continua a diffondersi anche in questi giorni, ha dato vita ad un momento storico quasi surreale. In particolare, in Italia, la popolazione sembra essere stata colpita da una psicosi incentrata sul terrore. Ecco che tra gli altri comportamenti messi in atto con sempre maggiore frequenza, è apparsa anche la creazione di Amuchina fatta in casa. Tutto ha una motivazione, e andiamo a scoprirla.

Abbiamo assistito a scene incredibili, folle di persone intente a saccheggiare letteralmente le catene commerciali per fare scorte. Non solo di cibo, ma anche di prodotti sanitari. La ragione, come sempre, sta nel mezzo. E se non è giusto minimizzare la situazione e la pericolosità del virus, è assolutamente errato creare questo clima di panico.

AMUCHINA FATTA IN CASA: PERCHÈ VIENE CREATA

Una delle conseguenze principali di questi comportamenti, però, è stato il caro prezzi di alcuni prodotti. Primo fra tutti l’Amuchina, che è divenuta merce considerata indispensabile da tutti e che della quale in molti supermercati non vi è più traccia. I consigli sono infatti quelli di lavarsi sempre le manu utilizzandola, per proteggersi dal possibile contagio del Coronavirus. Una situazione che ha portato anche online, per esempio su Amazon, a far lievitare il prezzo della soluzione a prezzi inimmaginabili.

Non è raro in questi giorni trovare una normale boccetta di Amuchina a cifre esorbitanti. Ecco perchè in molti hanno deciso di crearsi la soluzione in maniera casereccia, risparmiando sulle spese e creando di ottenere lo stesso risultato. Ma non sempre è così.

ECCO COME CREARLA: SEGUIRE LE ISTRUZIONI OMS

La creazione di Amuchina fatta in casa può infatti essere anche molto pericolosa, visti gli elementi che compongono lo speciale gel disinfettante. Alcol etilico, acqua ossigenata, glicerina ed acqua distillata. Questi gli “ingredienti” del composto. Ma per ottenere un risultato veramente utile, e che anzi non rischi di essere dannoso per il nostro organismo, questi devono essere presenti in quantità congrua e soprattutto dosati nella corretta maniera.

La soluzione migliore insomma è quella di non darsi completamente al “fai da te” ma seguire le istruzioni fornite dalla OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), che si è premurata di divulgarle proprio per venire incontro a chi volesse produrre l’Amuchina tra le mura domestiche, ma senza prendere ulteriori rischi per la propria salute.