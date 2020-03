Anticipazioni Uomini e Donne oggi: Maria De Filippi litiga con Armando e lascia lo studio?

La puntata di Uomini e Donne del trono over ha fatto molto parlare di sè, a causa di tantissimi momenti in particolare che sono stati oggetto delle anticipazioni Uomini e Donne di oggi: in particolar modo, il momento incredibilmente rilevante c’è stato in uno degli ennesimi confronto tra Armando Incarnato e Veronica Ursida; i due, che hanno iniziato una nuova discussione al termine della puntata, hanno visto complicarsi le sorti del proprio litigio, con Armando che ha iniziato a inveire su una Veronica in lacrime. Per questo motivo, è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi che, cercando di placare l’ira del napoletano, sembra essersi infuriata. La conduttrice Mediaset ha, quindi, lasciato lo studio?

Uomini e Donne trono over: bacio tra Antonella e Marco B

La puntata del trono over di Uomini e Donne condotto da Maria De Filippi si è aperta con il completamento del confronto tra Marcello e Anna Maria, che erano stati protagonisti del termine della puntata del 5 marzo 2019. Le anticipazioni Uomini e Donne di oggi hanno portato ad evidenziare i sospetti di Gianni Sperti, che non crede nella veridicità di una relazione che si è sviluppata troppo velocemente tra i due, nonostante i precedenti interessi di Marcello.

A questo punto, quindi, Gianni Sperti ha iniziato a fare delle domande a Marcello sulla sua residenza e sul suo lavoro, per poi rivolgere gli stessi interrogativi anche alla donna che, però, ha voluto preservare la sua privacy lasciando sospetti ulteriori sia a Gianni Sperti che a Tina Cipollari.

Successivamente, è stata la volta di Antonella e Marco B, ancora una volta stuzzicato da Maria De Filippi per la sua passione per l’hockey e Batman. I due hanno dimostrato di avere un ottimo feeling tra di loro e, nell’ultimo incontro tra i due, si sono addirittura baciati. Successivamente, Marco B ha svelato di aver fatto diversi regali ad Antonella che, ha ricevuto la proposta di un corteggiatore: qual è stata la reazione di Marco B e quale la decisione di Antonella?

Anticipazioni Uomini e Donne oggi: il litigio tra Armando Incarnato e Veronica Ursida

Il momento particolarmente rilevante della puntata di Uomini e Donne trono over è stato il litigio tra Armando Incarnato e Veronica Ursida, uno dei momenti di confronto particolarmente accesi che si sono verificati nello studio di Uomini e Donne. Nonostante inizialmente ci fosse stato un colpo di fulmine tra Veronica e Andrea, il confronto tra i due non sembra essere andato nel migliore dei modi: la donna, infatti, ha lamentato di sentirsi troppo “mamma” rispetto ad Andrea, e di non provare la chimica e le sensazioni necessarie all’interno della relazione.

Il confronto tra i due è sfociato, poi, nell’intervento di Armando Incarnato, che ha iniziato a prendere parola accusando Veronica Ursida di avere una relazione al di fuori dello studio. La sua tesi è stata, in qualche modo, anticipata dalle ipotesi di Andrea, che ha lamentato lo scarso interesse della donna in un doppio confronto che ha riguardato anche Valentina e Fabio. Armando Incarnato ha iniziato ad accusare la donna, in lacrime, con frasi come “Dai asciugati le lacrime ora, hai finto abbastanza”. A questo punto, di fronte ad una situazione spiacevole come questa, è stato necessario l’intervento di Maria De Filippi.

Uomini e Donne trono over: Maria De Filippi si infuria con Armando

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi, derivanti dalla registrazione della puntata andata in onda il 6 marzo 2020, hanno portato a evidenziare il litigio tra Armando Incarnato e Veronica Ursida, con il primo che ha iniziato ad accusare la donna ripetutamente, lasciandola in lacrime.

Maria De Filippi, cercando di frenare la furia del napoletano, l’ha ripreso affermando “Ma sei un uomo Armando…”. La conduttrice è intervenuta duramente nei confronti di Armando, intimandolo più volte a comportarsi da uomo e a placare la sua ira.