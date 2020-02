Antonella Elia e Valeria Marini, che litigio: Grande Fratello Vip, cosa è successo

Non soltanto il format normale: da qualche anno il Grande Fratello ha voluto sviluppare una trasmissione parallela, inserendo nella casa i Vip. I due programmi seguono lo stesso concept, l’unica sostanziale differenza è per l’appunto che nel secondo caso i protagonisti della vita quotidiana ripresa dalle telecamere sono celebrità già affermate. Proprio da questo set arrivano, negli ultimi giorni, le immagini di una lite tra Antonella Elia e Valeria Marini.

Se il format originario ha ormai collezionato sedici edizioni, il Grande Fratello Vip è arrivato solamente alla sua quarta, ma sembra essere un prodotto in grado di appassionare e non poco il pubblico. Probabilmente la curiosità è ancora maggiore, se le persone osservate e “obbligate” a convivere per un lungo periodo di tempo sono già note. Sembra che la possibilità di vedere – e giudicare – i movimenti, i comportamenti, le reazioni delle celebrità sia ancora più intrigante per l’audience, piuttosto che con personaggi sconosciuti come il programma originario prevede. Ma veniamo alla questione degli ultimi giorni.

GFVIP, LITE TRA ANTONELLA ELIA E VALERIA MARINI

La notizia risale alla giornata di ieri, quando era ormai da almeno 24 ore che gli animi si erano accesi tra le due showgirls. Dopo vari battibecchi e frecciatine, ieri le telecamere hanno ripreso una situazione ormai degenerata. Come spesso capita, si è arrivati probabilmente ad un punto di non ritorno per via dei gesti e delle parole che hanno progressivamente incrinato il rapporto nei giorni precedenti.

Ed ecco che in un momento di collettività, durante una prova di recitazione, Valeria Marini ha agitato un rosario legato al polso. Tanto è bastato ad Antonella Elia per sentirsi tirata in causa, avvicinarsi alla Marini e dare inizio ad una accesa discussione. Che è terminata con uno spintone della Elia ai danni della Marini. E proprio questo è il gesto che ha fatto discutere, sia nella casa che di fronte alla televisione.

Queste infatti le parole della Marini, che vorrebbe la squalifica dell’altra showgirl: “Mi ha messo le mani addosso: se ne deve andare. Non può stare con altre persone, supera sempre il limite. Le mani addosso non si giustificano“. Nei prossimi giorni, sapremo quali saranno le decisioni ufficiali della produzione in merito alla lite tra Antonella Elia e Valeria Marini. Che nel frattempo, hanno conquistato la scena seppur in maniera negativa.