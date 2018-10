Appartamenti in vendita in Puglia? Ecco una proposta innovativa

La Puglia è fra le regioni meridionali d’Italia quella maggiormente inserita in contesti immobiliari eterogenei, offrendo soluzioni in grado di soddisfare le aspettative abitative più disparate.

Pensare concretamente all’acquisto di una casa in questi luoghi magnifici potrebbe rivelarsi un investimento a forte rimuneratività in ragione degli obiettivi preposti.

Le occasioni immobiliari in Puglia

Tralasciando i capoluoghi di provincia che offrono possibilità di acquisto di appartamenti a prezzi decisamente più impegnativi, si dovrebbe focalizzare l’attenzione verso i piccoli centri abitati che, pur avendo una densità di popolazione inferiore, offrono di contro il miglior compromesso possibile fra vivibilità e sviluppo.

Non a caso il Salento, che rappresenta l’intera provincia di Lecce, coinvolge le aree meridionali tarantina e brindisina, puntando non su una speculazione immobiliare selvaggia e incurante della salvaguardia dei luoghi per la sola logica del profitto, ma su una rivalutazione dell’intero patrimonio immobiliare, cui è seguito un vero e proprio boom di richieste negli ultimi anni.

Secondo fonti attendibili quali l’Agenzia delle Entrate e il Borsino Immobiliare Italiano, il Salento è stato in grado, nel corso dell’ultimo decennio, di piazzarsi fra le zone che, nonostante l’ascesa irrefrenabile delle diverse crisi economiche, ha patito meno gli effetti negativi del calo delle transazioni, facendo segnare costanti progressi.

Che sia per la bellezza dei luoghi in cui natura e cultura sono sinonimi di forte attrattiva per il turismo, quanto per le politiche di investimento pubblico e privato che puntano ad un miglioramento qualitativo di tutti gli aspetti a corollario del mercato immobiliare, il Salento gode di rendite catastali importanti con prezzi medi al metro quadro che oscillano fra i 700 agli oltre 1500 euro, in funzione di quanto la località sia interessata dalle attività ricettive o commerciali che vi prosperano.

Una grossa opportunità, dunque, per chi dotato di fiuto negli affari, saprà individuare il luogo ideale per avviare il proprio investimento, deputando la nuova casa nel Salento a dimora estiva o permanente, ovvero nell’ottica di un profitto derivante dal fitto.

Acquistare per affittare: un’ottima opportunità di guadagno

La penisola salentina offre una vastità di risorse ancora poco inflazionate e il cui sviluppo futuro, si spera, possa decollare portando benefici a settori che qui, più che in altri posti, potrebbero tradursi in crescita economica non solo per quello turistico, ma al conseguente comparto commerciale e dei servizi ad essi connessi.

Il Salento consente di raggiungere in poco tempo entrambe le coste, ionica e adriatica, creando un ponte di collegamento fra scenari che, dalle bellezze naturali a quelle archeologiche, dal dorico al barocco, sono meta instancabile di turisti, che con gli anni ha incrementato l’interesse internazionale volto alle acquisizioni immobiliari.

Difatti diversi gruppi finanziari stranieri già da tempo stanno concentrando l’attenzione all’acquisto di dimore storiche o antiche masserie, accrescendo di conseguenza il valore dei prezzi di mercato di case, ville e appartamenti in vendita sul mare.

Progettare un investimento immobiliare nel Salento vuol dire cogliere un’opportunità che nel prossimo futuro tenderà ad essere privilegio di pochi, anche pensando ad un acquisto presso i molti residence presenti nel territorio, con l’ipotesi di ri-affittarli per trarne un congruo profitto.

L’espansione del mercato immobiliare risente dell’influsso di una spiccata propensione alla ricettività, senza trascurare matrici commerciali di lunga tradizione.

L’attenzione posta a preservare i dettagli di una cultura, di testimonianze storiche ed eccellenze naturali, potrebbero fare del Salento uno dei luoghi più importanti per le scelte immobiliari dei prossimi anni.