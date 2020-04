Arredare la camera da letto

Quando ci apprestiamo a fare nostro un nuovo ambiente, ci troviamo di fronte ad una lunga e numerosa serie di possibilità: si tratti di una casa appena acquistata oppure di un processo di ristrutturazione di un immobile, ci sono alcuni luoghi che vanno ad essere realizzati seguendo strettamente i nostri gusti personali. Questo per un semplice motivo: poiché saranno quegli ambienti più “intimi” e nei quali passeremo parecchio tempo, o comunque dei momenti cruciali della giornata.

Non si può dire infatti di trascorrere la maggior parte della propria vita nella camera da letto, ma non per questo arredare questo luogo sarà scontato o informale: si tratta proprio dell’ambiente più personale e in qualche modo segreto della casa. Andiamo allora a vedere come arredare una camera da letto.

L’elemento protagonista: il letto

Partiamo dal principio, che ci aiuterà nella scelta ma soprattutto nella disposizione di ogni elemento al proprio giusto posto. Come abbiamo detto, la camera da letto non è un ambiente destinato tendenzialmente a vederci trascorrere al suo interno una particolare quantità di tempo. Gli accessori non dovranno essere troppi poiché non ve n’è un particolare motivo, ma è ben chiaro quale sia il protagonista assoluto di questo ambiente: il letto stesso.

Tutto il resto della stanza, a livello concettuale ma anche solo a livello meramente pratico, ruota attorno a questo elemento. Dovremo quindi comprendere prima come scegliere il letto più adatto a noi e alla nostra stanza, e successivamente come posizionarlo in modo da riuscire a renderlo protagonista.

Cominciamo quindi dal primo passo, la scelta del letto. Che è una conseguenza di quanto detto finora: il contesto della camera da letto dovrà infatti essere piuttosto minimal, e lasciare la scena al letto stesso. Non sarà dunque una buona idea risparmiare sui suoi elementi compositivi: letto, materasso, cuscini e coperte dovranno essere di qualità. In questo modo valorizzeranno l’ambiente ed aiuteranno il nostro organismo.

Nell’ottica della qualità dunque, va segnalato che il letto tradizionale è ad oggi ancora quello più venduto, ma le dimensioni medie stanno crescendo in maniera notevole. Meno componenti metallici contiene, meglio è: conviene quindi prediligere le strutture in legno; per la scelta della rete esistono invece sistemi ergonomici di ogni tipo. Ha registrato invece una notevole evoluzione il materasso negli anni: oggi, è preferibile affidarsi a quelli traspiranti ed ortopedici piuttosto che i tradizionali “a molle” ormai piuttosto superati.

Per quel che riguarda invece il secondo passaggio, ovvero la disposizione del letto nella stanza, dovremo provare a collocarlo in un luogo abbastanza centrale, e che ci permetta però allo stesso tempo di riuscire a compiere una serie di movimenti in assoluta comodità e senza impicci. Com’è ovvio, questo passaggio è strettamente vincolato alla conformazione della stanza stessa.

Come scegliere il resto dell’arredamento

Anche questo passaggio dovrà essere pensato e calibrato in base alle dimensioni ed alla struttura della stanza. Nel caso in cui questa sia parecchio spaziosa, allora sarà bene posizionare il letto al centro e tutta una serie di elementi di mobilio sulle pareti: è questa la parte fondamentale in cui capiremo come scegliere il giusto armadio, come disporlo e quali altri elementi l’ambiente può ospitare o meno.

Come abbiamo accennato il secondo elemento per importanza è certamente l’armadio: nella maggior parte dei casi è infatti proprio la camera da letto quella adibita a contenere il nostro guardaroba. L’armadio è quindi una parte importante ma anche per certi versi ingombrante della stanza: ecco perché è bene optare per armadi a muro, che vadano in qualche modo a costituire una “nuova” parete della camera.

Se una parete verrà completamente occupata in questo modo, ecco che faremo meglio a lasciare molto ariosa e spaziosa quella di fronte: sarà quindi bene posizionare un mobile basso, magari una cassettiera, o anche solo alcuni quadri. Completeranno l’arredamento, se lo vogliamo, una panca ai piedi del letto ed una poltroncina. È a nostra discrezione assolutamente personale anche la presenza della televisione o meno.