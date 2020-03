Autoradio, ecco tanti consigli utili su come scegliere il modello migliore

Avete in mente di sostituire l’autoradio perché si tratta di un modello eccessivamente vetusto e volete comprarne uno decisamente più al passo con i tempi? È una buona scelta, considerando soprattutto come l’evoluzione della tecnologia ha compreso ovviamente anche l’autoradio. Nonostante i tanti cambiamenti e le novità apportate in termini di funzionalità, l’autoradio rappresentare una sorta di “amica” per qualsiasi persona che passa tanto tempo in macchina.

Alla scoperta delle principali caratteristiche delle autoradio

Nel momento in cui si prende la decisione di comprare un’autoradio, ecco che sono numerose le caratteristiche che si devono prendere in considerazione. Prima di tutto, il fatto che riesca a garantire la piena compatibilità con i formati Mp3, WMA, CD, CD-R e CD-RW. Tra gli aspetti che fanno la differenza troviamo sicuramente la presenza dei comandi sul volante, la qualità del suono, l’integrazione con un sistema attenuatore di volume automatico, la potenza che caratterizza i canali radio, la tipologia di equalizzazione, i tipi di connettività che vengono proposti e così via.

Le funzionalità maggiormente richieste sulle varie autoradio, troviamo sicuramente la capacità di sintolettura dei formati principali, ovvero Mp3, CD e Wma. Si tratta di un aspetto da non sottovalutare, dal momento che il modello di autoradio considerato deve avere la capacità di leggere non solamente i CD, ma pure ovviamente gli Mp3.

Attenzione anche alla tipologia di antishock integrata. Si tratta di un sistema che ha come obiettivo principale quello di evitare che il cd possa saltare di continuo da una traccia a quella successiva. Per verificare se la tipologia di antishock presente è buona, bisogna controllare la capacità di evitare i salti, che tra l’altro viene espressa in secondi. Maggiori sono i secondi che caratterizzano il sistema antishock e più alta sarà la qualità dell’ascolto.

Tra le altre funzionalità da controllare con grande attenzione troviamo anche la potenza dei canali. Si tratta di uno dei fattori principali che tornano utili per la valutazione di un’autoradio. Nella maggior parte dei casi, si tratta di una potenza compresa tra 40 e 45 Watt per quattro canali, che viene ritenuta di buon livello. Anche il sistema RDS (acronimo che sta per Radio Data System) è utilissimo, soprattutto quando si effettuano dei viaggi spesso che comportano di spaziare da provincia a provincia, in cui capita spesso di perdere l’ascolto con la frequenza della propria radio preferita. Grazie a tale dispositivo, la frequenza viene cambiata in via del tutto automatica.

Tra ricezione DAB e connettori frontali

Occhio alla presenza della tecnologia che è legata alla ricezione DAB, che è in grado di garantire la ricezione delle trasmissioni radiofoniche in digitale, migliorando notevolmente la ricezione delle diverse stazioni radiofoniche e una qualità audio più alta. Anche il fatto di avere un connettore frontale può fare la differenza in positivo: al giorno d’oggi, infatti, la presenza del connettore aux-in è fondamentale per poter collegare dispositivi esterni, come ad esempio chiavette USB oppure lettori mp3.

Attenzione anche all’integrazione con il Bluetooth, che offre la possibilità di sfruttare l’autoradio come un vero e proprio sistema per riprodurre brani in formato Mp3, oppure per consentire la riproduzione in viva voce di telefonate, con un collegamento diretto con il proprio dispositivo mobile, sfruttando proprio la tecnologia Bluetooth.