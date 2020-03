Avigan: che cos’è e come può combattere il Coronavirus

La situazione attuale è di vera emergenza: se l’Italia è stata la prima nazione nei confini europei ad accusare – e segnalare – questo tipo di scenario e dunque a prendere le dovute contromisure, ormai la quasi intera Europa vive il medesimo quadro e non soltanto. Anche negli altri continenti infatti si stanno iniziando a diffondere le precauzioni necessarie.

Il Coronavirus ha ormai da tempo superato la soglia per la quale un’epidemia diventa pandemia, e la sua velocità di trasmissione ha permesso al virus di arrivare quasi ovunque. In questo momento sono incalcolabili i team al lavoro per trovare un vaccino al Covid-19 o, nel frattempo, un rimedio: tra gli altri nelle ultime ore l’Italia pensa di prendere in considerazione anche l’Avigan. Ma di cosa si tratta? Andiamo a scoprirlo.

Avigan: che cos’è?

Quello commercialmente denominato come Avigan, è in realtà un medicinale chiamato Favipiravir. Al momento non è autorizzato né in Europa né negli Stati Uniti, mentre lo è invece in Giappone: in terra lappone il farmaco è utilizzato per curare forme di influenza causate da virus influenzali nuovi o riemergenti, laddove gli altri antivirali si rivelino inefficaci.

E proprio nelle ultime settimane il Giappone ha utilizzato l’Avigan somministrandolo anche ai pazienti di Covid-19. Motivo per cui l’Aifa (Agenzia italiana del farmaco) ha valutato una sua possibile sperimentazione anche in Italia. A forte supporto di questa ipotesi alcune personalità italiane, come il governatore della Regione Veneto: Luca Zaia ha infatti annunciato di voler testare questo farmaco al più presto all’interno del suo territorio di competenza.

Proprio questa mattina si è tenuta una riunione del Comitato Tecnico-Scientifico nella quale l’argomento è stato analizzato a fondo e, infine, è arrivata l’approvazione: nei prossimi giorni si procederà alla sperimentazione, per valutare l’impatto del farmaco nelle fasi iniziali della malattia. una decisione confermata anche dal Ministro della Salute Roberto Speranza.

La situazione attuale

Da chiarire assolutamente è però il seguente punto: in Giappone l’Avigan è in questo momento utilizzato ai fini di uno studio di osservazione condotto da istituzioni mediche. Insomma, non c’è al momento alcuna certezza della sua efficacia.

Ed infatti l’azienda produttrice del farmaco ha voluto rilasciare, in queste ore, la seguente nota: “Al momento non esistono prove scientifiche cliniche che dimostrino l’efficacia e la sicurezza di Avigan contro Covid-19 nei pazienti. L’azienda “non è in grado di divulgare alcun piano per l’uso di Avigan in altri Paesi”. Si tratta quindi di una possibilità, un tentativo: vedremo quali saranno gli esiti nelle prossime settimane.

Fonte: Tgcom24

Ricordiamo che non è consentito l’utilizzo di questo tipo di medicinale previa prescrizione del medico curante. Il presente articolo è a puro scopo informativo.