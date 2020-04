Calzature: le tendenze per l’estate 2020

L’estate si avvicina ed è bene iniziare a dare un’occhiata alle principali tendenze moda sia per la spiaggia, sia per l’happy hour vista mare. Ciò significa, per esempio, considerare anche le calzature. Quali sono i trend per la bella stagione 2020? Nelle prossime righe, abbiamo raccolto alcuni consigli in merito.

Sandali alla schiava

Chi è alla ricerca di calzature per l’estate e sta già dando un’occhiata online – tra i migliori e-commerce da considerare c’è www.sangiorgiomerate.it – dovrebbe considerare senza dubbio i sensualissimi sandali alla schiava.

Perfetto equilibrio tra grinta ed eleganza, si arrampicano alla caviglia per risalire fino al ginocchio. Dopo averli scelti è cruciale anche abbinarli. Il capo principe quando li si nomina è senza dubbio la gonna.

Per esaltare la struttura della scarpa, il principale consiglio da seguire è quello di evitare gonne troppo pesanti. L’ideale è puntare su tessuti leggeri e dai colori possibilmente tenui. Un’altra dritta per dare massimo risalto alla sensualità del proprio outfit? Il sandalo alla schiava con il tacco, perfetto per chi vuole sedurre.

Stivali a calzino

Quando si parla di tendenze calzature per l’estate 2020, tra i modelli che spiccano rientrano gli stivali a calzino. Altro straordinario trionfo di sensualità, sono ancora più speciali se portati con i tacchi.

Pure in questo caso, per dare la giusta importanza alle loro peculiarità estetica è opportuno puntare su un look contraddistinto da abiti realizzati con tessuti leggeri.

Sandali con fascette

Eccoci a parlare di un modello senza dubbio interessante nell’ambito delle tendenze calzature per l’estate 2020. I sandali con le fascette permettono di giocare tantissimo con i colori. Adatti a diverse tipologie di look, possono essere acquistati bianchi, marrone chiaro, nero, ma anche con fantasia animalier.

Nei mesi scorsi, le passerelle hanno messo in primo piano proposte molto interessanti, come per esempio i sandali con fascette caratterizzati dalla presenza di catene che ricordano tantissimo la sensualità delle cavigliere.

Altri consigli

Oltre ai modelli veri e propri, quando si parla di tendenze per le calzature dell’estate 2020 è importante ricordare anche le peculiarità dei tacchi. Per la bella stagione che ci attende, la parola d’ordine è tacco di altezza media (non importa se largo o a piramide).

Attenzione, però: questo non significa che chi ama il tacco alto debba rimanere “a bocca asciutta”! Nei mesi scorsi, infatti, i grandi designer hanno proposto delle fantastiche alternative per quanto riguarda tacchi scultorei realizzati in diversi materiali (per gli appassionati di moda si tratta delle vere e proprie opere d’arte).

Le espadrillas sono un altro meraviglioso evergreen che, anno dopo anno, ritorna in auge. Per essere trendy quest’estate, i consigli degli esperti di moda prevedono il fatto di portare le espadrillas con i lacci annodati attorno alle caviglie.

Proseguendo con i dettagli da considerare quando si cercano idee per le calzature di moda nell’estate 2020, è doveroso soffermarsi anche sulle caratteristiche delle punte. Quest’anno andranno di grande moda quelle squadrate. Non importa che si parli di sandali o mocassini: quello che conta è sfoggiarle!

Si potrebbe andare avanti ancora tantissimo a elencare le tendenze calzature per l’estate che ci attende! In questo novero troviamo i sandali gioiello che, come è dimostrato dalle proposte dei designer internazionali sulle passerelle dei mesi scorsi, vedono in primo piano un utilizzo sapiente e creativo dei materiali.

Un consiglio molto interessante per esaltarne l’estetica prevede il fatto di portarli non solo di sera, ma anche in spiaggia (ovviamente andranno abbinati con accessori ad hoc come la borsa).