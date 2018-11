Cesare Cremonini torna live: info date e scaletta concerti

E’ partito il tour nei palazzetti di Cesare Cremonini. Il cantante bolognese ha già emozionato il pubblico di Mantova e questa sera è pronto a replicare a Torino. La scaletta del concerto prevede le nuove e più recenti canzoni, ma anche i vecchi e intramontabili successi. Tutte le info per i concerti live.

Il tour invernale di Cesare Cremonini

Il tour invernale di Cesare Cremonini è partito lo scorso 3 novembre da Mantova. Il cantante bolognese ha riservato una serie di date per i suoi fan, che ogni volta non deludono le alternative comprando in poche ore tutti i biglietti a disposizione.

Dopo i live del 3 e 4 novembre a Mantova, Cesare Cremonini sarà questa sera, 6 novembre, al Pala Alpitour di Torino per poi spostarsi il 9 e 10 novembre a Milano, dove si esibirà al Mediolanum Forum di Assago. A seguire ci sono le date del 13, 14 novembre nelle quali Cesare Cremonini farà sognare i suoi fan rispettivamente a Conegliano e Padova.

Firenze ospiterà il cantante bolognese il 16 e 17 novembre al Mandela Forum, mentre allo RDS Stadium di Rimini, l’ex Lunapop ci sarà i prossimi 20 e 21 novembre. Tre date per Bologna, che ospiterà il cantante di casa all’Unipol Arena nei giorni 27, 28 e 29 novembre. Si arriverà a dicembre con le date al Palalottomatica di Roma, l’11 e il 12.

La scaletta del concerto

La scaletta del concerto non dovrebbe essere molto diversa da quella del tour estivo negli stadi. Cesare Cremonini eseguirà sul palco la nuovissima Possibili scenari, in rotazione radiofonica già dallo scorso 12 ottobre per poi passare a Camilla, Kashmir kashmir e Padre madre.

Inoltre, la scaletta prevede Il comico, La nuova stella di Broadway, Latin lover e Lost in the weekend. I fan potranno anche ascoltare Un uomo nuovo, Buon viaggio, Figlio di un re e Vieni a vedere perché oltre a Le sei e ventisei, mondo, Logico e Grey Goose. Terminano la scaletta Dev’essere così, Pagliaccio, 50 Special, Marmellata #25, Poetica, Nessuno vuole essere Robin e Un giorno migliore.