Champions League a porte chiuse: adesso è ufficiale anche per Barcellona-Napoli

La decisione dovuta al Coronavirus è stata presa in giornata, e va a sommarsi a quelle già in essere per i match delle altre italiane

Sembrava una decisione scontata, di quelle che sono nell’aria e per le quali si attende solo l’ufficialità. E questa è arrivata proprio nelle ultime ore. Adesso è definitivo: anche Barcellona-Napoli si giocherà a porte chiuse. La decisione è arrivata con maggiore attesa rispetto a quelle relative alle altre sfide europee che coinvolgono le italiane, ma adesso è realtà. Il motivo, chiaramente, è l’intenzione di isolare quanto più possibile i giocatori ed evitare il perpetrarsi del contagio da Coronavisus.

Il campionato di Serie A

Una scelta che va ad incanalarsi nel filone preso dalle società italiane. Nelle ultime settimana la diffusione del Coronavirus ha portato scompiglio anche a livello sportivo, e la Lega Serie A non sempre ha avuto le idee chiare sui protocolli da adottare. Dopo aver rinviato parecchie partite ed aver superato l’iniziale fase di confusione, la decisione presa era stata quella di proseguire con lo svolgimento del campionato, ma rigorosamente a porte chiuse.

Questo, fino a ieri sera, quando il presidente del Consiglio Conte ha dichiarato l’intera Italia “zona a rischio” (non più, quindi, le singole regioni nominate come “zone rosse”) annunciando contestualmente la sospensione di tutte le attività sportive almeno fino al 3 aprile. Il campionato, quindi, si fermerà. Non lo stesso faranno gli incontri disputati per competizioni internazionali, e quindi per Champions League ed Europa League.

Anche la Champions League a porte chiuse

Anche per quel che riguarda queste partite, da disputare sul suolo italiano o che comunque vedono protagoniste squadre nostrane all’estero, le autorità competenti si stanno muovendo per assicurare la massima sicurezza. Ed ecco che poche ore fa la Generaltat de Catalunya ha preso la decisione, accettata dal Barcellona, di disputare l’ottavo di finale in programma il 18 marzo contro il Napoli a porte chiuse, come misura preventiva contro il Coronavirus.

Decisione che va a sommarsi a quelle prese dai rispettivi enti, e dalla UEFA, nella giornata di ieri per tutte le altre partite che vedono coinvolte compagini italiane: a partire da Valencia-Atalanta, in programma questa sera. Sarà poi la volta di Siviglia-Roma giovedì pomeriggio e Inter-Getafe giovedì sera, valide per l’Europa League. Stessi provvedimenti anche per Juventus-Lione, in programma martedì 17.