Chiamate e videochiamate: WhatsApp aumenta ad 8 il numero di partecipanti

La novità era nell’aria, ed ora è finalmente diventata realtà: era da parecchio tempo che si subodorava la volontà di WhatsApp di aggiornarsi introducendo qualche miglioria. In particolare, per quel che riguarda le chiamate e le videochiamate. E infatti la piattaforma di messaggistica virtuale più utilizzata al mondo ha deciso di aumentare il numero di possibili partecipanti.

Una scelta importante e che potrà portare a un utilizzo ancora più marcato dell’applicazione in qualsiasi momento: a maggior ragione in un periodo particolare come questo, nel quale la popolazione è costretta a rimanere a casa e dunque l’attività sui sociale e sul mondo del web in generale si è intensificata non di poco.

WhatsApp e videochiamate: ecco tutti i dettagli

WhatsApp ha ascoltato le lamentele ed i desideri della sua utenza nel corso degli ultimi anni, e proprio partendo da queste ha deciso di migliorarsi ulteriormente, rinnovando il proprio prodotto. Nel giro di qualche giorno quindi il numero di possibili partecipanti ad una chiamata, o videochiamata, crescerà ad 8: per il momento, la novità è stata rilasciata questa notte nelle nuove versioni beta di WhatsApp, sia per iOS che per Android. Per poterne usufruire subito bisogna quindi aggiornare l’applicazione sul nostro smartphone.

Sarà però ovviamente necessario che tutti i partecipanti alla chiamata abbiano scaricato l’ultima versione beta: rispettivamente, la numero 2.20.133 per Android e la numero 2.20.50.25 per iOS. Uno degli aspetti più importanti riguarda il fatto che le modalità di accesso e fruizione della videochiamata resteranno immutate: si tratta dunque di un aggiornamento tanto semplice quanto rivoluzionario.