Come risparmiare spazio in casa

Quali sono gli elementi fondativi dai quali non si può prescindere nel momento in cui abbiamo intenzione di arredare una casa? Si tratti di una ristrutturazione completa o di un semplice tocco di rinnovamento, sicuramente lo spazio fa parte di questi parametri fondamentali a cui dobbiamo fare riferimento. Non è infatti sempre semplice far coincidere i nostri progetti e desideri con la quantità di metratura che l’appartamento in questione ci offre.

In molte occasioni tuttavia, la “colpa” va divisa in egual misura ripartendola anche su noi stessi: può infatti capitare di analizzare la questione senza pensare a delle vere soluzioni, che invece esistono. Nel corso degli anni è infatti nata una quantità incredibile di possibilità legate al risparmio dello spazio, di modo da poterlo sfruttare assolutamente nel migliore dei modi. Andiamo a vedere alcuni esempi

Dalle soluzioni più semplici agli oggetti a scomparsa

Cominciamo con l’arredamento, poiché esiste un gran numero di soluzioni alternative in questo campo, per l’intera abitazione in ogni suo ambiente. se il nostro desiderio è quello di ottimizzare lo spazio che abbiamo a disposizione, potremmo in primo luogo fare affidamento ad idee semplici ma estremamente efficaci e davvero duttili come le mensole da parete di Smart Arredo, declinate in tipologia adatte a qualsiasi stanza. Questa può essere certamente una prima soluzione che ci permetterà di posizionare tutta una serie di oggetti che altrimenti intralcerebbero il nostro passaggio oppure si accumulerebbero da qualche parte.

Allargando il ragionamento anche al mobilio ed all’arredamento vero e proprio, ecco che possiamo comprendere tutta l’incredibile utilità di quelle linee stilistiche che vanno a realizzare i mobili sospesi. Anche in questo caso, tutte le sale del nostro appartamento possono trovare l’elemento ad esse più adatto, su questo stile: dagli armadi sospesi fino ai piani cucina, passando per i mobili da bagno.

Esistono poi altre due soluzioni che hanno preso particolarmente piede negli ultimi anni e che assolvono questo compito in modo determinante: da una parte quella rappresentata dagli oggetti “a scomparsa”, dall’altra invece quella che consiste negli oggetti-contenitore. Rappresentanti del primo campo possono essere tutti quegli elementi che vedono una perfetta integrazione tra un mobile ed un altro luogo caratteristico della casa: per esempio sono molto diffuse le cucine a scomparsa.

Per quel che riguarda invece gli oggetti-contenitore, quello più caratteristico è sicuramente rappresentato dalla panca-contenitore: una soluzione che permette il connubio perfetto di due finalità, quella estetica e quella pratica. Le panche-contenitore possono infatti essere utilizzate davvero in qualsiasi ambiente dell’appartamento senza stonare, ma ovviamente allo stesso tempo possono anche essere utilizzate come vani porta oggetti all’occorrenza.

Tutte le possibilità offerte dai letti

Un altro oggetto che si posiziona su questa stessa lunghezza d’onda e sul medesimo modello ideologico, ma più avanzato, è rappresentato dal letto con contenitore. In questo caso infatti è direttamente un elemento che si troveremmo in ogni caso all’interno dell’abitazione essendo imprescindibile, come il letto per l’appunto, che si trasforma in un contenitore per oggetti assumendo quindi una duplice funzionalità.

Nello specifico questa tipologia di strumento è realizzata di modo che la parte sottostante al materasso possa diventare una vera e propria struttura, tendenzialmente realizzata in legno ma questo tipo di materiale può ovviamente variare a seconda del modello in questione, che sia utilizzabile per riporre qualsiasi cosa semplicemente sollevando il materasso.

Ovviamente, parlando di letti, non possiamo non citare anche il più comune divano letto che per quanto ormai molto più diffuso resta comunque un’ottima soluzione in grado di occupare solo lo spazio necessario per le ore notturne e poi liberarlo nuovamente, lasciando libera di conseguenza anche l’area circostante, durante il giorno.