Come scegliere un fabbro

Da qualche anno a questa parte, stiamo assistendo a una riscoperta di alcuni mestieri. Tra questi, è possibile ricordare la professione del fabbro. Questa figura è sempre più importante anche perché, con l’esplosione della domotica smart, cresce continuamente la necessità di persone che sappiano gestire situazioni come la rottura dell’avvolgibile che si gestisce tramite lo smartphone.

Ovviamente non sono state messe in secondo piano contingenze come la rottura della chiave nella serratura, tra l’altro spesso blindata. Anche per intervenire in questi frangenti è necessario un professionista qualificato. Come sceglierlo? Vediamo assieme qualche consiglio utile al proposito.

Attenzione agli improvvisati

La prima regola da considerare quando si deve scegliere un buon fabbro consiste nel fare attenzione a chi si improvvisa. A tal proposito, sono molto utili il sito web e i social, che ospitano spesso recensioni relative al lavoro del professionista. Se ci si accorge che mancano riferimenti in merito e che non c’è davvero nessuna informazione sul percorso professionale del fabbro, è il caso di cliccare in alto a destra e chiudere.

Un altro particolare che deve portare a una riflessione è il prezzo eccessivamente basso: il fabbro è un professionista che deve avere conoscenze tecniche molto approfondite sulle proprietà chimico-fisiche dei metalli e sulla sicurezza (abbiamo citato solo due tra i tanti esempi che si potrebbero fare), motivo per cui non può regalare il suo lavoro.

L’importanza dell’aspetto logistico

Oggi come oggi, quando si parla del lavoro del fabbro è importante considerare la rapidità. Parliamoci chiaro: se si ha bisogno di un professionista che sappia il fatto suo in merito alla sostituzione serrature Firenze, i tempi devono essere il più stretti possibile. Per questo motivo, quando si decide di scegliere un fabbro è importante controllare che abbia la sede dell’attività non troppo lontano dal proprio ufficio o dalla propria casa.

I consigli degli amici

Un’altra alternativa utile quando si deve scegliere un fabbro consiste nel chiedere consiglio a qualche amico. Chi trova un buon fabbro serraturista per il pronto intervento non se lo fa certo scappare e, se può, lo raccomanda anche alle persone che conosce. L’ultima parola spetta ovviamente a voi, ma se sentite qualcuno di cui vi fidate parlare bene di un determinato professionista, nessuno vieta di provarlo.

Altre dritte

Chiariti questi aspetti, è importante elencare qualche dritta utile per gestire meglio la manutenzione delle serrature e degli avvolgibili. Il primo consiglio da seguire in questi casi consiste nel… prevenire.

Sembra banale, ma non lo è così tanto se si pensa al fatto che, con i numerosi impegni che dobbiamo affrontare ogni giorno, non sempre ci viene in mente di contattare il fabbro se la chiave gira male nella serratura. Lo si fa ovviamente quando il danno è già fatto e magari si è pure di fretta. Per evitare di trovarsi in queste fastidiose situazioni, è opportuno contattare il fabbro non appena ci si rende conto che qualcosa non va.

Fino ad ora abbiamo parlato di fabbri serraturisti. Da non dimenticare è però la presenza sul mercato dei fabbri forgiatori, professionisti che toccano con mano la parte più antica del mestiere, ossia la lavorazione dei metalli. Questi professionisti – non è sbagliato definirli anche artisti – lavorano presso le loro officine e interagiscono sia con i privati, sia con i brand di arredamento.

In questo caso, un criterio per scegliere è quello della presenza web. Come già detto, chi vuole fare il fabbro e promuovere la propria professione non può prescindere dalle dinamiche del web marketing e prendere in considerazione sia il sito, sia i social.

Un altro punto essenziale è l’empatia. Il fabbro forgiatore è infatti un artigiano/artista che deve essere in grado di interpretare e anticipare le richieste del cliente. Per capire se si ha davanti il professionista giusta, conta tantissimo il primo incontro, durante il quale è importante fornire tutti i dettagli sul progetto che si ha intenzione di realizzare.