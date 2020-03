Come tenersi in forma? Ecco gli esercizi più semplici ed efficaci

Si tratta di un momento storico molto particolare: l’intero mondo o quasi è di fatto paralizzato dall’emergenza Coronavirus. L’Italia è stato il primissimo focolaio europeo, e le direttive a livello precauzionale sono quindi in atto da un tempo maggiore rispetto agli altri paesi: con il decreto “io resto” a casa infatti è stato ordinato ai cittadini di rimanere nelle proprie abitazioni, e così anche a tutte le attività non essenziali l’immediata chiusura.

Chiaramente non si tratta di un argomento di primaria importanza in una situazione come questa, ma una serie di fattori vengono penalizzati: non ultimo, l’allenamento fisico. Tutte quelle persone infatti affezionate e abituate a frequentare le palestre devono in questo periodo trovare soluzioni alternative per mantenersi in allenamento. Andiamo a vedere quali possono essere gli esercizi migliori.

Come mantenersi in forma anche a casa