Coronavirus, come fare la spesa? Ecco i consigli generali dell’ISS

Non sono mai abbastanza le informazioni ricevute in un periodo come questo, di grandi cambiamenti e soprattutto di diffusa incertezza: la pandemia di Coronavirus si è ormai diffusa in quasi tutto il globo, e la società – perlomeno quella europea, a seguito di quella italiana – si è di fatto quasi paralizzata, riducendo al minimo le attività lavorative, i contatti, le uscite.

Tutte misure che però è bene vengano supportate, quando necessario e possibile, da ulteriori informazioni. E allora concentriamoci su un aspetto che è rimasto di primaria importanza per il popolo italiano: come fare la spesa? Sono tante le indicazioni ricevute fino a questo momento, prima fra tutte la ripetuta sollecitazione a non intasare i supermercati ed i negozi di alimentari – cosa che invece è purtroppo più volte capitata – poichè non ce n’è alcun bisogno. Recentemete, l’ISS (Istituto Superiore della Sanità) ha però redatto e pubblicato una serie di regole ancora più precise, da seguire in queste situazioni.

Come fare la spesa: le regole dell’ISS

Si tratta di regolamentazioni che riguardano entrambe le sponde degli interessati: certamente i clienti, ma dall’altra parte anche il personale dei negozi. Proprio quest’ultima categoria è chiamata ad osservare standard altissimi, ancor più del solito, per essere certi di evitare ogni tipo di rischio per se stessi ed i clienti.

Per quanto riguarda invece i fruitori, vediamo quali sono i consigli. Ovviamente cominciamo con quello che può sembrare il più scontato, ma che è sempre bene ricordare: resta fondamentale rispettare la distanza di sicurezza dalle altre persone, di almeno un metro ma anche un metro e mezzo. Questa regole deve essere rispettata fino in fondo, non soltanto durante la spesa ma anche nel momento in cui arriviamo alla cassa per pagare.

Proprio in questa fase, bisogna mantenere elevata l’attenzione: il pagamento infatti può essere un momento cruciale. Se per pagare utilizziamo carta di credito o bancomat non c’è nessuna regolamentazione particolare, ma se invece usiamo i contanti allora è sempre meglio lavarci immediatamente le mani, o almeno pulirle con il gel disinfettante.

Infine, è bene segnalare che molti supermercati si sono attrezzati e consegnano ai clienti guanti sterili già all’ingresso. Terminata la spesa, questi devono essere sfilati alla rovescia e poi smaltiti negli appositi contenitori per l’indifferenziata. Esiste poi un’intera sezione di questo documento dedicata al frutta, verdura, confezioni in generale ed al loro trattamento.