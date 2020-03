Coronavirus, come pulire tastiera PC e smartphone?

Il Coronavirus ha ormai raggiunto i livelli per rientrare nella definizione di pandemia, ma in particolare l’Italia è stata totalmente bloccata dal virus. Le nuove misure straordinarie annunciate dal presidente del Consiglio, Conte, hanno decretato l’obbligo di restare chiusi nelle proprie abitazioni per tutti i cittadini dello Stivale, con alcune eccezioni straordinarie.

Questo, con la finalità di interrompere la diffusione del contagio. E allo stesso motivo arrivano quotidianamente, dai principali canali d’informazione, le raccomandazioni igieniche necessarie per evitare ogni possibile trasmissione del virus: non toccarsi la faccia, lavarsi sempre accuratamente e a lungo le mani. Ma c’è forse un aspetto che in molti non considerano, e che invece andrebbe curato decisamente a fondo. La pulizia dei dispositivi tecnologici.

Coronavirus: come pulire i dispositivi tecnologici?

I dispositivi tecnologici infatti sono di gran lunga alcuni tra gli oggetti più sporchi all’interno delle nostre case, nonché vettori di germi e batteri (quindi, potenzialmente, anche del Coronavirus). Molto spesso non ci pensiamo, ma per rispettare appieno le regole igieniche è fondamentale pulirli totalmente. Come fare?

Per quanto riguarda il computer, è sicuramente la tastiera il luogo in cui si accumula la maggior parte di sporcizia: per pulirla sarà sufficiente utilizzare una bomboletta ad aria compressa, puntando l’erogatore verso i tasti e spruzzando. Successivamente dovremo ovviamente raccogliere tutta la sporcizia che uscirà. Un’alternativa è quella di riempire una ciotola con acqua e alcune gocce di sapone per i piatti e applicarla con un panno.

Operazione simile a quella da effettuare per pulire lo schermo dei computer, ma questa volta con i classici detergenti oppure un composto fatto in casa di aceto e acqua distillata e un panno in microfibra. Passiamo adesso agli smartphone e ai tablet: possiamo utilizzare un panno nuovamente in microfibra imbevuto in acqua calda e sapone; successivamente passeremo uno degli appositi disinfettanti sulla superficie. Per tutti i dispositivi tecnologici è consigliato, prima della pulizia, lo spegnimento: questo di modo da evitare controindicazioni spiacevoli.