Coronavirus, De Luca attacca Salvini: “E’ un politico milanese che va in giro con gli occhiali color pannolino di bambino”

Non sono mancati, in occasione dell’ultima conferenza stampa da parte di Vincenzo De Luca, il governatore della Regione Campania che ha deciso di fare un nuovo punto della situazione Coronavirus all’interno della Regione, pesanti critiche che sono state mosse all’amministrazione del paese e relative alla volontà di apertura di tutte le attività commerciali. Il Presidente della Regione Campania, come suo solito fare, ha deciso di realizzare un discorso iconico che si è basato su alcuni attacchi a Matteo Salvini, non nominato direttamente ma indirettamente coinvolto all’interno dei suoi discorsi, a causa della materia specifica dei fitti, di cui la regione Campania ha realizzato uno specifico bando. Il governatore della Regione Campania si è riferito ad una serie di situazioni che riguardano il Coronavirus i provvedimenti adottati, suggerendo anche quali saranno le mosse da adottare all’interno della Campania è tra i cittadini campani.

Le dichiarazioni di Vincenzo De Luca sulla gestione del Coronavirus

Il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha realizzato una nuova conferenza di grande importanza, divenuta certamente iconica per i suoi attacchi a Matteo Salvini. Prima di scendere nello specifico di quelle che sono state le dichiarazioni del governatore della Regione Campania, è opportuno prendere in esame le dichiarazioni precedenti di Vincenzo De Luca sulla gestione del Coronavirus. Il presidente ha parlato del modello Campania e della volontà di riapertura da parte della regione che deve essere accompagnata da un meccanismo concreto di gestione del problema. In altre parole, citando il Presidente, a nulla occorre parlare di riapertura se non si hanno le giuste misure da adottare per far sì che ciò accada nel modo più sicuro possibile. Le parole Vincenzo De Luca sulla gestione del Coronavirus sono riportate di seguito:

“La Campania è entrata pienamente nella fase 2 e ci siamo entrati seguendo il ‘modello Campania’: decisioni rapide e chiare, non perdere un minuto di tempo, non fare demagogia. […] Mi capita di ascoltare da settimane colleghi di altre Regioni e di altre istituzioni invocare la riapertura universale: ‘Apriamo domani, apriamo tutto, apriamo subito’. Il mio invito a quelli che si stanno perdendo a fare demagogia, che cercano cioè di strumentalizzare la drammatica domanda di lavoro che c’è senza decidere niente, è questa: chi vuole aprire domani mattina, lo faccia.”

E ancora: “Anziché parlare di apertura apra, se ne assuma la responsabilità. Ma facciamola finita con questo chiacchiericcio diventato davvero insopportabile: chi dice di aprire domani sta creando le condizioni per richiudere dopodomani. Il modello Campania significa che noi dobbiamo aprire tutto, ma avendo l’obiettivo di non richiudere una settimana dopo. Chiaro? Noi siamo interessati ad aprire per sempre, non a singhiozzo, perché questo sarebbe davvero intollerabile”.

Gli attacchi di Vincenzo De Luca a Matteo Salvini

Il momento più iconico della conferenza realizzata da Vincenzo De Luca è, sicuramente, quello che ha visto il Presidente della Regione Campania rivolgersi a Matteo Salvini in modo ironico e provocatorio, nel riferimento agli occhiali che di recente il leader della Lega indossa in tutte le sue uscite pubbliche. La situazione che ha scatenato l’attacco di Vincenzo De Luca è stata dettata dalla situazione dei bandi per i fitti, di cui ha parlato di recente Matteo Salvini. Quelle che seguono sono le dichiarazioni di Vincenzo De Luca, riportate dal Fatto Quotidiano:

“Per quanto riguarda i fitti, voglio dare un’informazione a un esponente politico milanese, il quale è sempre disinformato per le questioni che riguardano il Sud. Ha detto che c’è una Regione del Nord che è l’unica che ha fatto iniziative per i fitti. Si tratta di un autorevole esponente del Nord e del sovranismo. Non voglio fare nomi. Diciamo che è un esponente che va in giro in questo periodo per l’Italia per farsi guardare gli occhiali nuovi che ha comprato, occhiali color pannolino di bimbo per intenderci. La Regione Campania ha avviato un programma per gli aiuti ai fitti, cioè contributi alloggiativi, con due bandi per quasi 70 milioni di euro. Lo dico giusto come notizia per questo nostro amico sovranista”.

Le parole di Vincenzo De Luca sulla situazione in Campania

Vincenzo De Luca non si è soffermato soltanto a parlare di Matteo Salvini, ma ha approfondito la sua trattazione anche nel parlare della situazione della Lombardia e della gestione dei casi all’interno della regione stessa.

In particolare ha affermato: “A Milano in queste ore registriamo nuovi contagi: ogni 24 ore, da 500 a 700 casi. Una delle differenze che ci sono state tra Campania e Lombardia è rappresentata dal fatto che in Lombardia venti giorni fa avevano una mobilità del 42%, cioè la metà della popolazione era in giro. In Campania invece abbiamo stretto i freni e abbiamo anticipato di due settimane alcune chiusure rispetto alle decisioni nazionali. Questo ci ha salvato. E oggi abbiamo le condizioni di serenità per pensare davvero ad aprire per sempre. Quindi se dobbiamo aspettare 48 ore, aspetteremo 48 ore.”

Poi ha concluso: “Ma quando apriremo, lo faremo per sempre, senza dover richiudere. Questa è la nostra linea. Ai campani dico che sono tre le cose da fare: indossiamo sempre la mascherina, laviamoci le mani in maniera ossessiva, rispettiamo il distanziamento sociale, cioè, per quanto possibile, evitiamo di fare comunella e crocchie. E’ l’unico sacrificio che mi permetto di chiedere ai miei concittadini”.