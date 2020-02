Coronavirus in Italia: le misure straordinarie decise dal Governo

Questo pomeriggio si è registrato il primo caso di Coronavirus anche a Torino, con la Regione Piemonte che ha annunciato di tenere sotto osservazione altre 15 persone. Questo, ad una distanza temporale minima dagli avvenimenti di Codogno – con la prima vittima italiana del virus – ed al netto di una diffusione rapida sul territorio italiano come in nessun altro Paese europeo. Una situazione che non poteva rimanere inosservata, ed infatti alle 18.30 ha avuto inizio un consiglio dei ministri straordinario per toccare la tematica. Il Coronavirus in Italia.

Ecco quali sono le misure straordinarie che il Governo ha deciso di adottare per provare a tenere sotto controllo la situazione. Arginare la diffusione del virus da una parte, combattere l’eccessivo allarmismo dall’altra. La situazione è complessa e sicuramente non felice, ma non bisogna cadere in catastrofismi.

CORONAVIRUS IN ITALIA: LE DECISIONI DEL GOVERNO

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è detto oggi confidente nel senso di responsabilità ed unità del popolo italiano. Nel frattempo ecco le decisioni stanziate area per area nella pratica, al momento. Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, dopo un confronto con tutti i rettori degli atenei regionali ha annunciato che le Università resteranno chiuse a partire dalla prossima settimana. In provincia di Piacenza scuole ed impianti sportivi, pubblici e privati, dovranno restare chiusi fino a martedì 25 febbraio compreso.

Focus su Milano: il Comune ha deciso di sospendere alcune attività lavorative i cui dipendenti sono considerati a rischio, e si valuta la chiusura anche di alcuni uffici pubblici. Sospese a scopo precauzionale le gite scolastiche nella Regione Campania. Coinvolto anche, logicamente, il mondo dello sport: in Serie B rimandato l’incontro tra Ascoli e Cremonese, anche in questo caso a scopo precauzionale. La Federazione Italiana Pallacanestro ha invece sospeso tutte le gare in programma sul territorio veneto fino a mercoledì 26 febbraio. La Federbasket, infine, ha comunicato la sospensione di tutte le attività organizzate dalla FIP Veneto.