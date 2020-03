Coronavirus, la Germania tende la mano all’Italia: accoglierà sei pazienti lombardi

L’Italia è in emergenza, arriva l’aiuto della Germania. La situazione ormai ben nota legata al Coronavirus sta provando ormai da settimane gli ospedali della Penisola, che rispondono sempre presente con un lavoro encomiabile da parte di tutto il personale medico e sanitario, ma che in più occasioni si sono trovati in difficoltà per quanto riguarda i posti a disposizione all’interno dei reparti.

Non un panorama semplice da gestire, considerando la rapidità e la facilità con cui il virus si è diffuso nelle scorse settimane. E proprio da uno dei principali fulcri italiani del nuovo Covid-19, la Lombardia, verranno presto trasferiti in Sassonia sei pazienti che hanno contratto il virus.

Coronavirus, la Germania aiuta Italia e Francia

La conferma di questo importantissimo gesto d’aiuto è arrivata direttamente da Michael Kretschmer, governatore della regione tedesca che si è offerta di ospitare i pazienti italiani, per l’appunto la Sassonia. Si tratta della prima occasione in cui dei pazienti italiani vengono trasferiti all’estero per essere curati in altre strutture. Questo il commento di Kretschmer a proposito della situazione: “E’ un segnale molto importante il fatto che anche noi possiamo aiutare gli altri“

Non si tratta però di un gesto isolato: la Germania infatti, che al momento conta 865 casi confermati di Coronavirus nel Land di Dresda, è pronta a riservare lo stesso trattamento anche alla Francia. Anche i francesi infatti cominciano, con qualche settimana di ritardo, a fronteggiare i medesimi problemi rilevati dall’Italia: la Faz ha affermato che gli ospedali tedeschi nella zona di confine sono pronti a soccorrere anche pazienti francesi al loro interno.

Fonte: Tgcom24