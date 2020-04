Coronavirus, spiraglio di speranza dalla Cina: per la prima volta ieri nessun decesso

Le autorità sanitarie di Pechino hanno reso noto questo dato: è una svolta molto importante per il paese

La situazione a livello mondiale non può certo dirsi positiva: la tendenza è variabile, con giornate che lasciano presagire qualche spiraglio ottimistico ed altre che tornano a registrare peggioramenti notevoli. In termini numerici, e quindi anche umani.

La battaglia che l’intero mondo sta combattendo contro il Coronavirus non sembra essere prossima alla fine. Certamente tutte le nazioni coinvolte si sono attrezzate ormai da tempo per arginare e debellare la pandemia ma il processo, pur avendo imboccato la giusta direzione, è ancora lungo. Eppure, proprio dalla Cina arriva oggi una notizia che può far tirare un sospiro di sollievo.

Coronavirus, svolta Cina: nessun decesso per la prima volta

Sono già delle scorse settimane le notizie di un progressivo miglioramento nei confini cinesi: là dove il virus ha avuto origine ed ha iniziato a diffondersi, e dove erano situati i primi gravissimi focolai. Prima numeri in calando, poi nessun nuovo contagiato in giornata. E adesso, un altro piccolo traguardo toccato.

Ieri infatti per la prima volta la Cina non ha registrato nessun decesso legato al Covid-19. Può senza dubbio essere un dato che preannuncia un punto di svolta, pur dovendo logicamente essere preso con cautela. Ma certamente è un passo in avanti verso il ritorno, progressivo, alla normalità per il paese orientale.

A renderlo noto sono state proprio le autorità sanitarie di Pechino, attraverso l’aggiornamento quotidiano. La Cina ha registrato ieri 32 nuovi casi di contagio da Coronavirus, e questo ci rende l’idea di come in ogni caso la problematica non sia debellata al momento, ma nessun nuovo decesso.

Si tratta di uno spiraglio di speranza, sicuramente da contestualizzare ma al tempo stesso da non lasciare andare in maniera sommaria: siamo ormai tutti consapevoli del fatto che il processo sarà obbligatoriamente graduale, e dunque sono proprio notizie come questa a rappresentare quei passi tanto attesi verso un miglioramento globale.