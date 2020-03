Coronavirus, svolta Austria: bloccati gli ingressi dall’Italia

Arriva una svolta significativa per quel che riguarda la politica estera in questo momento di profonda emergenza, da parte dell’Austria. A fare l’annuncio è stato lo stesso cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, che segue i passi già mossi in questa direzione dal ministero degli esteri di Vienna. Vista la situazione legata al Coronavirus e la dichiarazione di tutta l’Italia come “zona a rischio”, l’Austria ha deciso di bloccare gli ingressi dal territorio italiano all’interno dei propri confini.

Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS

L’Austria blocca gli ingressi all’Italia: concordato con Roma

Non si tratta di una decisione autonoma, ma del risultato di una intensa discussione tra i vertici delle due nazioni. Come ha chiarito lo stesso Kurz: “Il provvedimento è stato concordato con l’Italia”. Chiusi quindi anche i confini dell’Austria per chiunque si trovi in questo momento sul nostro territorio. Un provvedimento che non dovrebbe essere considerato un problema insormontabile, considerando che appena ieri sera il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha espresso la massima necessità di restare chiusi in casa, in ogni zona della Penisola.

Fanno eccezione per questo provvedimento d’Oltrealpe i cittadini austriaci presenti sui nostri confini. Il concetto è quindi una chiusura dei confini eccezion fatta per il traffico di rientro. “Gli austriaci che si trovano in Italia vengono riportati in Austria, ma devono restare per due settimane in autoisolamento” questa la misura dichiarata da Kurz per i suoi concittadini. Un provvedimento questo che segue quello di poco precedente emanato dal Land del Tirolo, che ha deciso per motivi precauzionali di chiudere il valico del Brennero.