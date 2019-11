Cosa deve avere un sito web per agenzie immobiliare

Avere un sito per agenzia immobiliare è molto importante perché offre il vantaggio di essere trovati da un possibile cliente in qualsiasi momento ed ora della giornata.

I visitatori potranno quindi prendere visione di tutti gli immobili pubblicati e potranno richiedere informazioni senza il bisogno che l’agenzia sia nello specifico momento aperta.

Il titolare dell’agenzia immobiliare e/o i suoi collaboratori potranno gestire i contenuti del sito web in ogni momento, in maniera semplice senza dover affidare il lavoro a una terza persona, anche da tablet o smartphone ovunque si trovino.

Come scegliere il miglior sito per agenzie immobiliari

Il primo passo per scegliere un sito web per agenzie immobiliari è quello di rivolgersi a professionisti del settore. Molti sono i software e i CSM (sistema di gestione dei contenuti) in commercio ma l’individuazione di quale possa essere il migliore non è sempre semplice. Ad esempio il software per la realizzazione di siti web per agenzie immobiliari progettato da SitoPer.it permette di realizzare un sito con diverse caratteristiche essenziali per una corretta e semplice visualizzazione del portale immobiliare.

All’interno del portale immobiliare è possibile pubblicare una scheda dedicata per ogni annuncio di casa, e tutte le offerte potranno essere divise in diversi tipi di categorie come per esempio vendita o affitto.

La procedura da seguire è molto semplice: basta aggiungere lo stato dell’immobile e il tipo di immobile, inserire una descrizione dettagliata e completa con indirizzo, classe energetica e numero di vani.

Questa procedura consentirà agli utenti di utilizzare le ricerche avanzate e trovare in un solo click una lista completa e specifica della tipologia di immobile che sta cercando.

Infine se lo si desidera è possibile inserire il prezzo dell’immobile e in fondo alla scheda attivare il form di richiesta informazioni, molto utile per l’agenzia immobiliare che così potrà ricevere una email dettagliata di ciò che sta cercando il potenziale acquirente con già indicato, ad esempio, anche il numero di riferimento dell’immobile individuato dal diretto interessato.

Come per una comune vendita di prodotti online a il miglior sito per agenzia immobiliare non deve mancare l’impostazione dei “Visti di recente” e “Consigliati” che, rispettivamente, mostrano in fondo alla scheda gli ultimi annunci immobiliari visualizzati dall’utente e gli annunci che lo studio immobiliare deciderà di collegare fra loro.

La tecnologia informatica da questo punto di vista ha fatto, negli ultimi anni, dei passi da gigante permettendo a tutti i consulenti immobiliari di rendere i propri annunci di vendita di case sempre più personalizzati, con un’alta profilazione utente, basti pensare che è possibile decidere di far visualizzare degli annunci immobiliari solo a determinati utenti.

Infine un’ultima funzione che non può mancare in un portale dedicato alla compra vendita di immobili è la fase di registrazione. Da questa area del sito gli utenti già registrati possono richiedere l’abilitazione al servizio annunci immobiliari facendo sì che ogni volta che viene inserito un immobile in vendita nella loro zona di interesse possano essere avvisati in tempo reale con una email, un sms o un semplice whatapp.