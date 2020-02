Cosa è successo tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Il retroscena…

È una delle coppie storiche e più amate delle televisione italiana. Ormai insieme da tempo immemore, Paolo Bonolis e Luca Laurenti formano un perfetto esempio di quella che è una “squadra vincente”. Affiatati di fronte alle telecamere, amici inseparabili anche nella vita privata. Ecco perchè i rumors che hanno cominciato a circolare nella serata di ieri hanno creato non poco scompiglio. Ma che cosa è successo tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti?

Le voci vorrebbero che i due, impegnati come ogni pomeriggio sul set di “Avanti un altro” per la trasmissione pre-serale, abbiano avuto dei forti contrasti. Non di fronte al pubblico, chiaramente. Ma dietro le quinte. Una lite furiosa, che avrebbe portato i due amici di una vita ad allontanarsi. Le ipotesi si sono sprecate, fino ad arrivare a supporre una divisione definitiva del duo.

COSA È SUCCESSO TRA PAOLO BONILIS E LUCA LAURENTI?

Ovviamente il pubblico a casa, e probabilmente anche quello presente in studio, non ne sapeva nulla. Sono queste indiscrezioni ad aver dato piede libero alla notizia. Che tuttavia, a quanto pare e come tutti si auguravano, non avrà i risvolti negativi immaginati. Ha infatti parlato nella giornata di oggi una figura molto vicina ad entrambi. Cosa è successo tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti? Il testimone non ha smentito la lite – avvenuta a telecamere spente e per motivi che restano ignoti – ma che ha voluto rassicurare tutto l’ambiente.

Quel che filtra, però, è un ottimismo di fondo. E la consapevolezza che anche se questo episodio fosse capitato davvero, “dopo mezz’ora ritornano quelli di sempre”. D’altronde considerando la durata dell’esperienza fianco a fianco, è logico immaginare che nel corso degli anni i due siano incorsi in qualche diverbio, di tanto in tanto. Non ci sarebbe nulla di così strano. Dopo decenni di collaborazione quindi, Bonolis e Laurenti non si separeranno. Per la gioia del pubblico che ha ormai imparato ad amare la coppia e divertirsi con i loro sketch.