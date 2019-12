Cosa fa lo psicologo? Molto spesso, quando si nomina questa professione è tanta la confusione. Sono infatti tante le persone che pensano che lo psicologo sia una sorta di mago che, non si sa come e non si sa perché, riesce a guarire i pazzi.

Niente di più sbagliato! La figura dello psicologo è molto complessa ed è bene conoscerla. Nelle prossime righe, puoi trovare alcune utili informazioni in merito.

Psicologo: la sua formazione

Lo psicologo è un professionista che si occupa di migliorare il benessere interiore di persone che stanno attraversando un momento di difficoltà, di stress o di dubbi in merito al proprio futuro.

Lo psicologo, la cui figura è stata annoverata tra quelle dei professionisti sanitari alla fine del 2017, ha alle spalle un percorso formativo che inizia con l’università. A seguito del conseguimento della laurea magistrale in scienze e tecniche psicologiche, l’aspirante psicologo frequenta un tirocinio e, successivamente, si iscrive all’esame di Stato.

Dove lavora lo psicologo

Lo psicologo non è un medico. Per questo motivo, non ha la possibilità di prescrivere farmaci. Quello che può fare è fornire consulenze e somministrare sedute di supporto.

Può lavorare in diversi contesti. Siamo abituati a pensare a questo professionista come al titolare di uno studio, ma ci sono anche altre alternative. Tra queste, è possibile citare quella dello psicologo che collabora con le aziende. In questi frangenti, il professionista si occupa di migliorare il benessere sul lavoro dei dipendenti, individuando le situazioni in cui è presente lo stress lavoro correlato.

Lo psicologo può collaborare anche con le farmacie, effettuando sedute di supporto in determinati giorni. Da non dimenticare è anche il caso degli psicologi che hanno uno sportello nelle scuole.

Per quanto riguarda quest’ultimo aspetto, è cruciale citare il fatto che, da una decina d’anni a questa parte, agli psicologi spetta il rilascio delle certificazioni per i disturbi dell’apprendimento, documenti necessari per usufruire dei sussidi compensativi a scuola.

Differenze tra psicologo e psicoterapeuta

Quando si parla dello psicologo, professionista che può collaborare con altre figure, come per esempio il nutrizionista, è bene avere presente la differenza tra la sua figura e quella dello psicoterapeuta.

Molte volte, i due termini vengono utilizzati come sinonimi, sbagliando. Lo psicoterapeuta è infatti uno psicologo che, dopo l’esame di Stato e il conseguimento del titolo, ha proseguito i suoi studi per ulteriori quattro anni. In questi casi, si può fare riferimento a numerose scuole di specializzazione presenti sul territorio nazionale.

A seguito del conseguimento del titolo di psicoterapeuta, il professionista ha la possibilità di effettuare diagnosi e di ricorrere a strumenti come la relazione terapeutica. Anche in questo caso, non essendo in possesso di una laurea in medicina, il professionista non ha la possibilità di prescrivere farmaci.

Un altro aspetto degno di nota quando si parla di psicoterapia è quello degli orientamenti. Tra i principali, come ricordato su Studio Le Vele, c’è quello cognitivo comportamentale.

Questo approccio alla psicoterapia, oggetto di numerosi studi scientifici nel corso degli anni, si basa sulla connessione tra il modo in cui vediamo il mondo e i nostri comportamenti. Terapia di natura direttiva e adatta sia ai singoli soggetti, sia alle coppie o ai gruppi, è basata sul presente della persona. Per quanto riguarda questo aspetto si differenzia dalla psicoanalisi, che si focalizza invece tanto sul passato e sulle implicazioni che ha ancora.

La psicoterapia cognitivo comportamentale si contraddistingue anche per un approccio molto pratico. Si tratta infatti di un percorso che parte dalla definizione degli obiettivi e dalla costruzione della cosiddetta alleanza terapeutica.

Man mano che si procede con le sedute, il terapeuta assegna dei compiti al paziente. In linea di massima, questo approccio alla psicoterapia, integrato negli ultimi anni con approcci come la Mindfulness, è noto per la possibilità di apprezzare risultati in poco tempo.