Cosa regalare alla propria mamma che va in pensione

La mamma è sempre la mamma anche quando va in pensione! Festeggiare la fine del suo percorso lavorativo è una grande gioia, che è bene condividere con tutta la famiglia. Fondamentale è ovviamente il regalo. Se sei a corto di idee, nelle prossime righe trovi qualche utile consiglio.

Un gioiello

Parliamoci chiaro: i gioielli sono dei regali che hanno sempre il loro perché! Perfetti per celebrare le ricorrenze importanti di ogni fase della vita, rappresentano un’ottima idea anche quando si deve fare un dono per la pensione. Non importa che si decide di acquistare dei gioielli online o di rivolgersi al proprio negozio di fiducia. Quello che conta è scegliere con amore l’articolo e magari optare per un gioiello che sia collegato a un aneddoto particolare del rapporto con la propria mamma.

Un regalo… letterario

Se la neo pensionata è amante della lettura, con i libri si va sempre sul sicuro. Quando si parla di questi regali, si apre un capitolo davvero ampio. Si può infatti prendere in considerazione il buono presso la libreria di quartiere, ma non solo. Se la propria mamma è anche amante della tecnologia, la si può sorprendere con un e-reader.

Un dono tech

Rimanendo nell’ambito dei doni tech, sono davvero numerose le alternative che si possono chiamare in causa. Tra queste, è possibile ricordare lo smartphone, ma anche le cuffie bluetooth. Tra i regali perfetti per una mamma neo pensionata e tecnologica va incluso anche il tablet. In poche parole, c’è davvero l’imbarazzo della scelta.

Un’esperienza

Al giorno d’oggi, il tempo ha un valore inestimabile. Per questo motivo, quando si deve fare un dono importante – come per esempio il regalo per la pensione della propria mamma – è molto utile concentrarsi sulle esperienze.

I consigli utili in questo caso sono davvero tanti. Le si può donare una giornata all’insegna dei trattamenti di bellezza in spa, ma anche qualche giorno all’insegna della scoperta della gastronomia e dei vini del nostro meraviglioso Paese. Il bello di questa alternativa riguarda la possibilità di condividere le esperienze appena ricordate. Quando i genitori vanno in pensione, il rapporto con loro cambia e in qualche modo migliore. Complice il più tempo a disposizione e il fatto di avere meno preoccupazioni, riescono a vivere la quotidianità con maggior serenità, il che comporta molti vantaggi per l’armonia familiare.

Accessori, che passione

Tra i regali migliori da fare alla propria madre che va in pensione è possibile ricordare gli accessori. Si tratta di alternative sempre di tendenza, capaci di conciliare estetica e pratica. Per quanto riguarda le opzioni precise, si passa dal portafoglio, fino alla borsa, per arrivare alle sciarpe e ai cappelli.

Un corso

Quando finisce il periodo della vita dedicato al lavoro, può capitare d sentirsi un attimo disorientati e di non riuscire a organizzare la propria vita. Passato questo momento di crisi, è però possibile mettere i remi in barca e dare vita a qualcosa di bello e di nuovo.

Chi vuole che anche la propria mamma neo pensionata viva in prima persona tutto questo, può donarle un corso. Anche in questo frangente, l’elenco di alternative è molto ampio. Si può prendere in considerazione i corsi di cucina – ne esistono tantissimi, più o meno focalizzati su specifici alimenti – ma anche percorsi formativi dedicati a chi vuole imparare le lingue. Da non dimenticare sono anche i corsi di fotografia e i percorsi che consentono di acquisire competenze nel web marketing.

Chi sa mai che da un’esperienza del genere non possa nascere un’attività professionale (sono tantissime le donne che si reinventano dopo la prima grande esperienza lavorativa e una volta raggiunta l’età della pensione).