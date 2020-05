Che cosa significa fratacchione? La battuta di De Luca a Fazio diventa virale

E’ diventata virale e diffusissima in poco tempo la battuta che Vincenzo De Luca, il governatore della Regione Campania, ha fatto a Fabio Fazio, il conduttore di Che Tempo Che Fa che l’ha ospitato nell’ultima puntata del suo show serale. Nel parlare delle misure che sono state previste dall’ordinanza della Regione Campania – che ha adottato fin da subito una linea molto più dura nella gestione dei casi e dell’emergenza Coronavirus -, il Presidente della Regione Campania si è riferito al conduttore, etichettandolo come “fratacchione”, una battuta che ha fatto sorridere e non poco il pubblico televisivo connesso, che ha subito cercato di conoscere che cosa significasse quel termine certamente poco conosciuto in certi contesti. La risposta, per quanto quasi timorosa, di Fazio non si è fatta attendere, con il conduttore televisivo che ha saputo ben gestire la battuta del governatore: ma che cosa significa fratacchione e perchè De Luca si è così riferito a Fabio Fazio?

La battuta di Vincenzo De Luca a Che Tempo Che Fa

E’ stata subito oggetto di condivisione e diffusione la battuta utilizzata da Vincenzo De Luca, nel corso della sua ospitata televisiva presso il programma Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Il Presidente della Regione Campania, nel rispondere alle domande del conduttore televisivo, è tornato su diversi argomenti, affrontandone alcuni che non erano stati oggetto di richiesta specifica del conduttore televisivo; tra i tanti, De Luca ha avuto modo di parlare anche della questione dell’inferiorità dei meridionali, di cui è stata fatta grande polemica nel mondo del giornalismo, prima di riferirsi a Fabio Fazio con il termine “fratacchione”.

Le dichiarazioni di Vincenzo De Luca sono arrivate in risposta ad una domanda di Fazio, che gli chiedeva delucidazioni in merito alla questione della possibilità di vedere i propri congiunti. «Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l’Italia», ha dichiarato il Presidente. La risposta di Fabio Fazio non si è fatta mancare: «Molti no però ne ho tre che domani effettivamente raggiungo, mia moglie e i miei figli, che non vedo da due mesi. Onestamente domani vado. Naturalmente dicendo le orazioni per strada, ma vado».

Che cosa significa fratacchione?

A questo punto, non si può che prendere in considerazione il senso della battuta posta in essere da Vincenzo De Luca, il governatore della Regione Campania che si è riferito a Fabio Fazio definendolo come “fratacchione”. Ma che cosa significa fratacchione e, soprattutto, in quale contesto il politico ha utilizzato questa parola nel riferirsi al conduttore televisivo?

Leggendo sul sito della Treccani, che non offre una definizione esatta del termine “fratacchione”, si può leggere il significato del suffisso “acchione”, utilizzato anche per la parola in questione. In particolare è riportato quanto segue: -acchióne [der. di –àcchio, col suff. –one]. – Suffisso alterativo avente valore accrescitivo, spregiativo, peggiorativo, vezzeggiativo: fratacchione, furbacchione, mattacchione.

Sul dizionario de La Repubblica si possono avere ulteriori informazioni in merito, in riferimento sia al significato letterale del termine utilizzato da Vincenzo De Luca, sia in merito al possibile utilizzo metaforico della parola stessa. Si legge, infatti di [fra-tac-chió-ne] s.m. (pl. -ni) spreg., scherz. Frate alto e grosso, massiccio e tarchiato. E ancora nello specifico, se il significato letterale si riferisce essenzialmente ad una questione di corporatura ed estetica, chi vive dei proverbi napoletani e dei significati metaforici degli stessi sa che il termine “fratacchione” può far riferimento ad un uomo corpulento, dal carattere aperto, bonario e credulone. Insomma, una velata provocazione da parte del Presidente De Luca o semplicemente un termine scherzoso per additare Fazio? Non potendo conoscere la verità, ciascuno è libero di interpretare le parole del Presidente come meglio crede.

Le reazioni del web per la battuta di Vincenzo De Luca

La battuta di Vincenzo De Luca ha lasciato interdetto non soltanto Fabio Fazio, che ha cercato di mantenere il suo contegno nel rispondere al Presidente della Regione Campania, ma anche il popolo del web, che ha deciso di approfondire il significato del termine stesso, divenuto in brevissimo tempo virale. Servendosi dell’hashtag #fratacchione, diversi personaggi – nel mondo dello spettacolo e non solo – hanno reso il contenuto un vero e proprio trending topic su Twitter, facendo sì che le dichiarazioni di Vincenzo De Luca divenissero immediatamente virali.

Tra i volti noti dello spettacolo che hanno rilasciato una dichiarazione o un commento in merito c’è stato quello di Fiorello; il comico e personaggio televisivo ha subito commentato su Twitter, allegando il video dell’intervista a De Luca, scrivendo “Credo di amare De Luca”; dello stesso avviso anche un suo post successivo, pubblicato nel 4 maggio del 2020, in cui ha aggiunto – in correlazione con quanto portato avanti negli ultimi mesi (soprattutto in occasione del Festival di Sanremo) – “E comunque c’è del Fratacchionismo”. E non è ancora finita qui, dal momento che un utente – di nome Feraz – ha scritto Siamo riusciti a mandare #fratacchione in tendenza POI VENITEMI A DIRE CHE NON SIAMO IL PAESE PIÙ BELLO DEL MONDO. Tra gli altri tweet non mancano quelli che mostrano l’effettivo numero di pubblicazioni con l’hashtag in particolare o che indicano il numero crescente di richieste del termine su Google.

Insomma, le dichiarazioni di Vincenzo De Luca non sono passate certamente inosservate, a dimostrazione anche e soprattutto della caratura del personaggio, in grado di rendere le sue dichiarazioni iconiche e molto spesso oggetto di una grande attenzione mediatica. Questa volta, insomma, è stato il turno di Fazio “subire” la profonda ilarità del Presidente della Regione Campania.