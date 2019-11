Cosa succede al cervello quando ci si innamora? Ecco la risposta: lo sapevi?

Cosa succede al cervello quando ci si innamora? Ecco quali sono tutti i fattori ormonali e non che si scatenano quando ti innamori e che modificano la percezione del tuo cervello. Se conosci questi effetti, puoi trovare il partner ideale senza farti abbagliare dalle emozioni del momento. Per un amore perfetto o per trovare la giusta intesa, scopri come si muove il tuo cervello e fai in modo che cuore e cervello vadano nella stessa direzione per renderti una persona davvero felice e appagata della tua relazione! Ecco come funziona il cervello e cosa ci spinge tra le braccia di un’altra persona.

Cosa succede al cervello quando ci si innamora: tutta la verità

Cosa succede al cervello quando ci si innamora? Ecco come funziona:

se una persona ti attrae, ovunque ti trovi sei nel posto giusto. Infatti, ci sono tantissime coppie che si incontrano per caso , oppure coppie che lo fanno la prima volta che si vedono. Il merito è dell’attrazione, che tranquillizza il cervello e gli dice che va tutto bene, anche in situazioni che potrebbero essere di potenziale pericolo.

se stai bene con una persona, sembra che i problemi svaniscono . La tranquillità e la serenità di una relazione portano le persone a pensare che se si sta bene, tutto il resto si risolverà. Merito sempre degli ormoni , che danno un senso di sicurezza e dicono al cervello di salutare la razionalità per qualcosa di più concreto.

nelle migliori relazioni, mai programmare. Vedersi “a sorpresa” è il miglior modo per vedersi. Elimina l’effetto inibitorio, ma anche la mania del controllo . In questo modo, il cervello è disorientato, quindi pensa a una strategia efficace solo per vivere al meglio il momento insieme.

senti una mancanza dopo poche ore o persino da un giorno all’altro. Questo è indice di attrazione più di qualsiasi altra cosa. Vuoi stare più tempo possibile con quella persona, perché non ti basta mai.

vivi ogni cosa con gioia, perché c’è quella persona al tuo fianco. All’inizio, non saprai dire cosa davvero ti piace di quella persona. Anche dopo magari una separazione non saprai dire cosa ti ha attratto. Invece, quando sei da un po’ di tempo con lui/lei e sei felice, ecco che subito compaiono sia i difetti che i pregi.

I segnali del cervello che è la persona giusta dipendono da quello che provi. Per questo, spesso si trovano nelle persone pregi o idealizzazioni che in realtà non hanno. A mente fredda, pensa a cosa ti piacerebbe trovare in una persona e tieni fisso l’obiettivo anche se il cervello ti dà questi segnali!

Cosa succede al cervello quando ci si innamora: a che serve saperlo

Cosa succede al cervello quando ci si innamora è importante per capire se per quella persona provi solo attrazione fisica o se c’è qualcosa di più. Il cervello si muove in modo diverso rispetto al cuore. Scopri quali sono le caratteristiche di un potenziale partner che ti attraggono per trovarle nelle persone che frequenti o in nuove avventure! Scoprirai quello che vuoi davvero e sarai pronto ad affrontare una storia con il giusto mix tra sorpresa e avventura. L’attrazione non è matematica, ma almeno saprai dove quella persona vuole andare a parare e cosa vuoi dalla vostra coppia.