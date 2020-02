Dieta del magnesio: dimagrire velocemente e tenersi in salute, ecco come

Quante volte ci troviamo di fronte a problematiche con la bilancia? Oppure ascoltiamo discorsi di questo genere da amici, parenti e conoscenti? Non sempre e non per tutti perdere peso è semplice. Molto spesso raggiungere il peso-forma desiderato e soprattutto riuscire a mantenerlo sono operazioni frutto di durissimi allenamenti. E nella maggior parte dei casi questo non basta, se non accompagnato con la giusta tabella nutrizionale. Una delle più efficaci sembra essere la dieta del magnesio.

Partiamo dal presupposto che esistono moltissime soluzioni in quanto a percorsi da seguire per mettersi (o rimettersi) in forma. Sono parecchi gli alimenti disponibili per rendere i propri pasti più salutari e sani. Ma anche per arricchirli di determinati elementi (proteine, carboidrati e quant’altro) senza magari far risultare troppo pesante la tabella nutritiva. Quel che è certo, è che risulta davvero sconsigliabile affidarsi ad una dieta “fai da te” senza seguire, almeno in via iniziale, il consiglio di qualche esperto. Nutrizionisti, dietologi e specialisti del settore: sono tante le alternative a cui affidarsi.

DIETA DEL MAGNESIO: IN COSA CONSISTE E QUALI SONO I RISULTATI

Andiamo quindi a scoprire questa dieta del magnesio. A chi è più indicata ed utile? Come seguirla e quali possono essere le difficoltà di questo percorso? Si tratta di un percorso nutrizionale basato ovviamente, come dice il nome, sull’assunzione di cibi ad alto contenuto di magnesio. Un minerale già presente nel nostro corpo, in parte, il cui compito è anche quello di contribuire ad avere ossa, muscoli e denti più forti. Ottimi rappresentanti di questo gruppo alimentare sono banane, mandorle e fichi secchi, ma anche legumi, cereali, spinaci e verdure verdi. Meglio se mangiati crudi oppure cotti con cotture leggere.

Si tratta quindi di una dieta ipocalorica (regime calorico compreso tra le 1200 e 1700 calorie) che porta ad evitare i cibi fritti e precotti, e anche gli zuccheri. Seguendo questo programma, è possibile arrivare a perdere tra i 5 e i 7 chili in 3/4 settimane. Risultati rapidi ed evidenti. Attenzione, però: non sempre un risultato così netto è garantito. Come detto in apertura, dipende molto dal metabolismo, dalla costituzione e dalle caratteristiche di ognuno di noi. La dieta del magnesio si candida però a regime nutrizionale interessante e, al tempo stesso, rafforzante per muscoli, denti ed ossa.