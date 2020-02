Dimagrire facendo colazione è possibile?

Si sta avvicinando la bella stagione e soprattutto la tanto temuta “prova costume”, il web, le radio e i programmi tv non parlando d’altro se non di diete e regole per avere una corretta alimentazione.

Specifichiamo che le diete miracolose non esistono e spesso quelle che promettono risultati esagerati in breve tempo sono molto spesso nocive per la nostra salute.

Affinché il nostro copro sia in salute e non ci siano problemi di carenze alimentari bisogna seguire un’alimentazione sana ed equilibrata.

Ovviamente ciò non vuol dire che non ci siano delle regole alimentari da seguire per poter aiutare il nostro corpo a perdere quei chiletti di troppo, magari presi dopo le feste natalizie.

Oltre al movimento, al bere molta acqua e non esagerare con i cibi “spazzatura” ci sono altri piccoli accorgimenti da seguire.

Stando ai recenti studi, il segreto per dimagrire starebbe nella quantità di cibo che si consumano a colazione.

La colazione amica del peso forma

Molti di noi per pigrizia, mancanza di tempo o poco appetito rinunciano alla prima colazione e si limitano solo a bere una tazzina di caffè al volo.

Molti altri invece, non possono rinunciare ad una colazione completa fatta di caffè, latte, un croissant e una spremuta d’arancia fresca o un frutto.

Gli Italiani prediligono la colazione dolce ma quella salata potrebbe essere la più indicata per poter affrontare con le energie giuste l’intera giornata.

Inoltre, è stato studiato come fare una colazione abbondante e invece, una cena più scarsa aiuta a bruciare più grassi.

Lo studio dell’Università di Lubecca (Germania)

Una colazione abbondante e una cena leggera aiutano il nostro metabolismo, lo migliore a tal punto da bruciare più grassi e più velocemente.

Questo è quello che si evince dallo studio scientifico condotto da un gruppo di studiosi dell’Università di Lubecca, in Germania.

L’equipe di scienziati è guidata dalla Dottoressa Juliane Richter e il loro studio sulla relazione fra colazione e perdita di peso è stata pubblicata sulla rivista Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.

Lo studio si è svolto con queste modalità. Sono stati chiamati 16 uomini giovani normopeso, ai quali si è chiesto di fare, per tre giorni consecutivi, una colazione poco calorica e una cena molto abbondante.

Mentre per i tre giorni successivi è stato chiesto loro di fare l’opposto, ovvero, consumare una colazione ricca e variata e una cena molto leggera.

Il risultato di questi sei giorni? Durante i pormi tre giorni, in cui consumavano una colazione molto scarsa di calorie, i 16 ragazzi hanno esplicitato un aumento dell’appetito già dopo un paio di ore dalla colazione e soprattutto avvertivano la voglia di consumare dolci.

Mentre nei tre giorni in cui era la colazione ad essere abbondante, i ragazzi presentavano un metabolismo molto più attivo e veloce e tutto ciò si manifestava con il consumo di più calorie.

Stando a questa ricerca e con i dati scientifici ormai sotto mano si può affermare che consumare una colazione abbondante e ricca di vitamine, proteine e fibre aiuta a diminuire il senso di appetito durante l’arco della giornata, accelera il nostro metabolismo e facilita il consumo di calorie e in più limita la voglia di consumare cibi ad alto tasso zuccherino.

Sul sito di cucina, Ricetta.it potrete trovare molte idee sfiziose per la vostra colazione, in questo modo potrete realizzare ogni mattina qualcosa di diverso e goloso.

Gli alimenti che non devono mancare sono le uova, il latte, la frutta fresca e l’avena e ovviamente anche una generosa tazza di caffè per avere le energie giuste per affrontare la vostra giornata.