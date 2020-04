E’ morto Franco Lauro: il volto noto della RAI aveva 58 anni

E’ stata tragica la morte di Franco Lauro, giornalista sportivo e volto della RAI che è stato stroncato da un infarto all’età di 58 anni. Il giornalista italiano, fortemente appassionato di calcio e basket, era divenuto incredibilmente apprezzato e amato da tutti coloro che seguivano programmi sportivi sulle reti RAI, e che apprezzavano particolarmente i suoi contributi sportivi ritenuti – non da pochi – come alcuni dei più autorevoli che si potessero ritrovare sui palinsesti televisivi del servizio pubblico. E’ stato, purtroppo, inutile l’intervento dei servizi sanitari e dell’ambulanza, che hanno cercato di soccorrere il giornalista stroncato da un tragico infarto; tanti, allo stesso tempo, sono stati i messaggi di cordoglio e gli attestati di stima che sono stati mossi al giornalista italiano sportivo.

La biografia e la carriera di Franco Lauro

Nato a Roma il 25 ottobre 1961, Franco Lauro è stato uno dei giornalisti più rappresentativi nei palinsesti televisivi della RAI, soprattutto dal punto di vista dello sport di cui era fortemente appassionato. In un primo momento della sua carriera, prima di affermarsi come giornalista televisivo, Lauro ha iniziato a lavorare in alcune emittenti locali, poi divenuto speaker ufficiale per il Palazzo dello Sport e telecronista per Roma e Lazio dal 1º minuto in onda su TeleRegione.

Il suo lavoro in RAI è iniziato nel 1984 e l’ha portato a traguardi di incredibile valore: nei suoi anni di permanenza in RAI il giornalista ha commentato Olimpiadi (8 edizioni, di cui una invernale a Torino nel 2006), 6 Mondiali di Calcio, 6 Europei, 12 Europei di basket, 3 Mondiali di basket, i Goodwill Games del 1990 a Seattle, diverse edizioni delle Universiadi e dei Giochi del Mediterraneo.

Tra i momenti più significativi della sua carriera giornalistica ci sono stati i commenti alle più grandi imprese della nazionale italiana di basket (sia maschile che femminile), arrivate nel 1995 e nel 1999: nel primo caso con la Nazionale femminile di pallacanestro allenata da Riccardo Sales, che ha ottenuto la medaglia d’argento agli Europei di Brno, nel secondo caso con la Nazionale di pallacanestro dell’Italia di Bogdan Tanjević, in grado di giungere alla vittoria dell’Europeo in Francia. Fino al 2014 è stato il conduttore di 90° Minuto, rubrica televisiva che seguiva il post partita di ogni giornata di Serie A, mentre negli ultimi anni era diventato uno dei volti più rappresentativi del pre e post partita di Coppa Italia, trasmessa – per l’appunto – in RAI.

Morte di Franco Lauro: il ricordo nel mondo dello sport e del giornalismo

Nel mondo del giornalismo e dello sport sono stati numerosissimi i messaggi di cordoglio e gli attestati di stima realizzati e indirizzati al giornalista sportivo, fortemente appassionato di calcio e di basket. Franco Lauro ha segnato, nella sua significativa carriera, pagine importanti della cronaca sportiva e del giornalismo italiano, mostrandosi come volto incredibilmente riconoscibile per professionalità e dedizione. Queste qualità, insieme a molte altre, gli sono state riconosciute dai suoi colleghi, che hanno cercato di ricordarlo attraverso messaggi scritti particolarmente su Twitter. Tra questi, va ricordato il messaggio di Massimo Caputi, che ha scritto: “Ho appena saputo della scomparsa di Franco #Lauro sono senza parole. Esperto ed appassionato di basket, era un volto amico ed educato che entrava nelle nostre case. A lui mi legano tanti ricordi, uno su tutti: l’inizio insieme in radio nel 1985. Ciao caro Franco Rip”

Dello stesso tenore è stato anche il messaggio di Riccardo Cucchi, che ha affermato: “Un amico. Non ci credi quando squilla il telefono e ti dicono che un infarto se l’è portato via. Così. Oggi. Un abbraccio alla famiglia di Franco Lauro. So quanto amavi questo lavoro.” Particolarmente emozionante, invece, è stato il messaggio de La Giornata Tipo, portale sportivo e di basket, una delle grandi passioni di Franco Lauro: “La linea delle carità” “Marconato con la bimane!” “La trrrrripla” “L’uomo da Ruvo di Puglia” Sono molte le sue citazioni che chi ha almeno 30 anni si ricorda. A lui è legato il del basket in chiaro dagli anni ’90 in poi. Oggi a soli 59 anni ci ha purtroppo lasciato Franco Lauro.”

Tornando al mondo del giornalismo, anche Sandro Piccinini ha voluto ricordare un suo collega, con il quale ha collaborato nella sua significativa carriera giornalistica: “Cominciammo insieme a Radio Incontro di Roma. Si capiva che aveva la stoffa del conduttore, ma come me aveva una passione smisurata per le telecronache (lui di basket). Poi ha fatto alla grande tutte e due le cose. Franco Lauro rimarrà nel mio cuore.” Tra gli altri messaggi significativi, anche quello di Paola Ferrari, giornalista RAI che ha mostrato di essere particolarmente sconvolta dalla morte del suo collega: “Ho appena avuto una notizia tremenda. Un amico con cui abbiamo diviso così tante avventure, non posso crederci”

Infine, tra i tanti messaggi dedicati a Franco Lauro – tra cui quelli a lui dedicati dal Commissario Tecnico della Nazionale Roberto Mancini e da tante società di basket e calcio, come quella del Cagliari – c’è stato, ovviamente, quello della RAI, di cui Franco Lauro era volto noto: “Profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Franco Lauro. Giornalista poliedrico, appassionato del proprio lavoro, esperto di calcio e di pallacanestro, è stato per anni voce del basket e volto di Raisport. Con la sua scomparsa il mondo del giornalismo sportivo perde un professionista esemplare ed una persona di grande sensibilità e gentilezza”.