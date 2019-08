EpilAction Spray depilatore definitivo Funziona? Recensione, prezzo e opinioni

Immaginate di potervi depilare in maniera veloce, efficace, economica e soprattutto senza sentir dolore. Bene, tutto ciò è possibile grazie all’innovativo prodotto EpilAction Spray.

Che cos’è EpilAction Spray?

EpilAction Spray è un prodotto innovativo che ha sconvolto il mondo dell’estetica e soprattutto nella depilazione sia quella fai da te a casa che quella professionale. Stiamo parlando di un gel spray che si può spruzzare senza problemi in tutte le parti del corpo, anche quelle più delicate. Spuzzate il vostro EpilAction Spray su gambe, braccia, ascelle ed inguine senza preoccupazioni perché questo gel spray rivoluzionario non unge, non irrita e non arrossa la pelle e per di più previene la formazione dei peli sottocutanei.

La sua funzione è quella di ammorbidire la pelle e a prepararla per lo step successivo, lo strappo dei peli. Tutto ciò lo potrete fare benissimo da soli a casa evitando così di spendere tempo e soldi dall’estetista e soprattutto non sentirete dolore come lo sentireste con la ceretta o il silkepil.

Dimenticate la ceretta, il rasoio o il dolorosissimo silkepil e acquistate il rivoluzionario EpilAction Spray.

Come funziona EpilAction Spray?

EpilAction Spray è veramente semplice da utilizzare, vi basterà spruzzare il prodotto sulla parte del corpo da depilare, lasciare agire per pochi minuti e successivamente vi basterà passare un panno umido ed il gioco è fatto.

Spruzzando EpilAction Spray sulle zone interessate, il gel e gli agenti naturali al suo interno agiranno direttamente sul bulbo del pelo, garantendo una depilazione profonda e più duratura. Inoltre, eliminando il pelo dalla radice impedirà la creazione di peli incarniti, molto fastidiosi da togliere e molto dolorosi, per non parlare dell’aspetto antiestetico.

Il comodissimo flacone che contiene il gel spray è molto pratico e si può anche portare all’interno della borsa per essere a disposizione anche nei momenti inaspettati.

Ingredienti e composizione di EpilAction Spray

EpilAction Spray è un prodotto interamente Made in Italy, inoltre la sua composizione è fatta solo da prodotti naturali, non contiene OGM e in più non è testata sugli animali. Un prodotto eccezionale, amico del nostro corpo, dell’ambiente e degli animali.

Il miracoloso gel è composto soltanto da prodotti naturali, sia i conservanti che le componenti idratanti non contengono sostanze chimiche. Inoltre, ha un profumo molto gradevole.

Ecco la composizione di epil action spray:

acqua

urea

peg-40

olio di ricino idrogenato

tioglicolato di potassio

glicerina

scaglie di idrossido di sodio-

glicole butilenico

estratto di succo di foglie di aloe barbadensis

pantenolo

estratto di agrumi aurantium dulcis

sorbato di potassio

benzoato di sodio

metabisolfito di sodio

tocoferil acetato

linalolo

Una volta spruzzato si presenta sotto forma di liquido denso che va ad agire direttamente sul bulbo, indebolendolo e permettendo al pelo di staccarsi da solo. Agendo direttamente sul bulbo, questo spray ti permette di avere la pelle liscia il più a lungo possibile e inoltre, non vedrai più sulla tua pelle brutti e dolorosi peli incarniti. Cosa ci può essere di meglio? Ve lo diciamo noi, niente.



Come si usa EpilAction Spray?

Utilizzare EpilAction Spray è un gioco da ragazzi. Parliamo di un prodotto che rivoluzionerà il mondo della depilazione. Mai più dolore, irritazione, e perdita di tempo, EpilAction Spray è qui per te e la tua pelle.

Che i tuoi peli siano corti, lunghi, duri o sottili, EpilAction Spray non avrà problemi a toglierli. Vista la sua versatilità lo spray è indicato per uomini e donne e per il momento è utilizzabile dai 16 anni in su.

All’interno del packaging, oltre al flacone di EpilAction Spray troverai un foglietto con le indicazioni per l’uso. Conservalo nel caso ti servisse qualche ripassata nel corso del tempo.

Ma passiamo ai fatti, in poche e semplici mosse il tuo epilAction Spray ti toglierà tutti i peli anche quelli più difficili, ti basterà seguire questi passaggi:

Agita bene il flacone tenendolo a testa in giù, in questo modo tutti gli ingredienti si mescoleranno insieme ed eviterai che rimangano sul fondo;

Scegli la zona che devi depilare e tieni il flacone a 10-15 cm di distanza dalla zona interessata;

Spruzza EpilAction Spray sulla parte di pelle che desideri depilare;

Lascia agire il prodotto per circa 4 o 6 minuti senza spalmarlo con le mani;

Rimuovi EpilAction Spray sotto l’acqua corrente massaggiando con una spugna;

Asciugati e goditi una pelle lucida e liscia come la seta.

EpilAction Spray non irrita e non arrossa la pelle, proprio per questo si può utilizzare anche sulla zona bikini che è quella più delicata.

Non ci sono controindicazioni sull’utilizzo di EpilAction Spray è adatto a qualsiasi tipo di pelle anche a quelle più delicate.



EpilAction Spray Funziona? Le testimonianze

Martina,28 anni “sono un’istruttrice di nuoto e passo tutto l’anno in piscina ed era veramente dura per me riuscire a mantenere la mia pelle sempre depilata, poi ho conosciuto EpilAction Spray e da allora è cambiato tutto. Adesso lo porto sempre dietro con me così se c’è qualche peletto di troppo mi bastano 5 minuti ed è tutto sparito”.

Luca, 40 anni “faccio il ciclista a livello agonistico, sono sempre in sella alla mia bici, tutti i giorni ed è importante per me lasciare la pelle delle gambe respirare liberamente durante lo sforzo fisico e da quando un mio amico mi ha fatto conoscere questo prodotto rivoluzionario risparmio un sacco di tempo per la depilazione e posso così godermi le pedalate con la mia amata bici.”

Rossella, 20 anni “da quando ho iniziato a depilarmi per me andare dall’estetista era più traumatico che andare dal dentista, solo l’idea cella ceretta e dei peli strappati mi fanno sudare freddo, adesso che uso EpilAction Spray non ho più questi problemi. Posso benissimo depilarmi da sola a casa, risparmiando tempo e soldi.”

Costo e dove comprarlo

Per gli effetti che, EpilAction Spray ha un costo veramente molto basso, il flacone da 75 ml, che ti consentirà di utilizzarlo molte volte, costa solo 49€. Convieni con me che è conveniente! Scusa il gioco di parole, ma la cifra molto vantaggiosa di questo prodotto risolverà tutti i problemi che ruotano intorno alla depilazione.

Un flacone da 75 ml solo 49€, il 50% di sconto dal costo normale e senza nessun costo per le spese di spedizione.

EpilAction Spray puoi acquistarlo dal sito ufficiale che lo rivende, non lo troverai nei negozi ma direttamente puoi comprarlo a questo link .

