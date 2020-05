Facebook: Mark Zuckemberg annuncia la nascita di Facebook Shops

In un periodo particolarmente difficile per tutti coloro che hanno un’attività commerciale e non sanno come riuscire a gestire la stessa, Facebook ha deciso di andare incontro a tutti coloro che mostrano delle difficoltà o che semplicemente vogliono creare un proprio dominio virtuale nell’ambito del Commercio. Attraverso un lungo post su Facebook, all’interno del quale ha spiegato nel dettaglio tutte le determinazioni di una nuova nascita, Mark Zuckerberg ha sancito la nascita di Facebook Shops, un nuovo progetto che permetterà a tutti coloro che hanno attività commerciali di servirsi di Facebook per ottenere una vera e propria vetrina dalla quale sarà possibile acquistare prodotti di vario genere, sopperendo a quella difficoltà dimostrata di vendere e fare commercio in un periodo piuttosto difficile di lockdown, per la maggior parte dei paesi del mondo. Ma come funzionerà Facebook Shops e quali sono le sue determinazioni? Per comprenderlo nello specifico, vale la pena considerare il post di Mark Zuckerberg e le sue dichiarazioni nello specifico.

L’annuncio di Mark Zuckemberg su Facebook e la nascita di Facebook Shops

In merito alla nascita e alla creazione di Facebook Shops, Mark Zuckemberg ha avuto modo di spiegarsi attraverso un significativo post su Facebook, in cui ha parlato di tutte le opportunità che sono offerte dal nuovo progetto, e di tutti i progetti ad esso connessi. Il fondatore di Facebook ha spiegato, nel dettaglio: “Ho appena annunciato che oggi lanceremo Facebook Shops – l’idea di base è che qualsiasi piccola impresa possa facilmente avviare un negozio per vendere direttamente le cose attraverso le nostre app. Se visitate il negozio di qualcuno, potrete vedere la storia di quella piccola impresa, vedere i suoi prodotti in vetrina e acquistarli nelle nostre app.”

E ancora: “Credo che questo sia particolarmente importante in questo momento perché molte piccole imprese si stanno muovendo online per affrontare le ricadute economiche di Covid-19. Mentre alla gente viene detto di stare a casa, le vetrine fisiche hanno difficoltà a rimanere aperte e milioni di persone stanno perdendo il lavoro. Negli ultimi due mesi ho lavorato personalmente con i nostri team su Facebook Shops ogni giorno per gli ultimi due mesi, in modo da poter accelerare il lancio alle piccole imprese che ora potrebbero utilizzare strumenti come questo.”

Zuckemberg ha poi spiegato il funzionamento di Facebook Shops: “I Facebook Shop sono gratuiti e facili da creare. Quando creerete il vostro negozio, apparirà sui vostri account Facebook e Instagram per iniziare e presto anche su Messenger e WhatsApp. I negozi sono nativi e veloci, il che significa che non dovrai più passare ad un browser web mobile lento, dove dovrai reinserire la tua carta di credito quando toccherai un prodotto interessante che vedi nei feed. Stiamo anche lavorando con partner come Shopify, BigCommerce, WooCommerce, Channel Advisor, CedCommerce, Cafe24, Tienda Nube e Feedonomics, in modo che le piccole imprese possano integrarsi facilmente in un ecosistema di strumenti forti e aperti per aiutarle a gestire il viaggio dei clienti end-to-end, e sta al business decidere quale livello di integrazione vogliono.”

Come funziona Facebook Shops?

Continuando con il suo annuncio, Mark Zuckemberg ha avuto modo di spiegare quale sarà il funzionamento di Facebook Shops, in modo piuttosto chiaro. Nel dettaglio ha parlato dei progetti ad esso legati: “Oltre a questo, stiamo costruendo una serie di funzionalità attraverso le nostre app per aiutare le persone a scoprire le cose che le piccole imprese potrebbero voler acquistare. Stiamo costruendo una scheda dedicata allo shopping su Instagram e una destinazione all’interno di Explore dove è possibile trovare e acquistare prodotti che potrebbero interessarti. Presto lanceremo anche nuove funzionalità per lo shopping in diretta su Facebook e Instagram, che vi permetteranno di fare acquisti in diretta in tempo reale.”

E ancora: “Infine, nel prossimo futuro i negozi utilizzeranno la nostra intelligenza artificiale e la tecnologia della realtà aumentata per creare migliori esperienze di shopping. Identificheremo ed etichetteremo automaticamente i prodotti nei feed in modo che le persone possano facilmente cliccare per acquistare quando trovano cose che gli piacciono. Le piccole aziende potranno anche personalizzare le loro vetrine per mostrare prima i prodotti che sono più rilevanti per voi e utilizzare la realtà aumentata per permettervi di provare virtualmente cose come occhiali da sole, rossetto o trucco per vedere come potrebbero apparire su di voi prima dell’acquisto, o come potrebbero essere i mobili nella vostra stanza.”

Infine, il fondatore ha spiegato quanto segue: “Tutto questo si traduce in qualcosa di molto potente. Se state gestendo una piccola azienda o state pensando di avviarne una – anche dal vostro salotto – ora avete a disposizione un’intera suite di strumenti che possono aiutarvi a servire le persone. Potete costruire la vostra presenza online su Facebook e Instagram. Puoi utilizzare Messenger e WhatsApp per comunicare con i tuoi clienti. Puoi raggiungere nuovi clienti attraverso i nostri annunci. E ora, puoi anche creare un’esperienza completa di negozio online con Facebook Shops. Tutti questi strumenti sono aperti per il business, anche quando la tua vetrina fisica non può esserlo. Speriamo che questo aiuti ad alleviare un po’ la pressione che le piccole imprese stanno affrontando in questo momento e le aiuti a prepararsi per un futuro più online. Non vedo l’ora di far entrare i Negozi nel mondo più ampiamente – fateci sapere cosa ne pensate!”