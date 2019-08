Fortnite season 10: tutte le novità e la patch del gioco della Epic Games

In moltissimi attendevano un rinnovamento da parte di Fortnite, e alla fine il videogioco amatissimo dagli utenti non ha deluso le aspettative: il primo agosto 2019 è stata rilasciata la nuova patch di Fortnite, che ha portato alla nascita di Fortnite season 10. La decima stagione del battle royale più famoso al mondo avrà, chiaramente, un tema del tutto differente rispetto ai precedenti, ma sono tante altre le novità che vedranno gli utenti impegnarsi per la conquista dello scettro da leader.

La nuova patch di Fortnite: la season 10 e il tema Eroi senza tempo

Come in tutte le altre occasioni, Fortnite aveva già preparato i propri utenti all’imminente cambiamento rappresentato dalla nuova stagione. In questo caso, prima dell’aggiornamento previsto per il primo agosto 2019, una misteriosa esplosione di una sfera di luce aveva già fatto intendere che il cambiamento sarebbe stato imminente.

A questa sfera di luce si è aggiunto lo scontro finale della nona stagione, che ha dato il via a tutti i cambiamenti della Season X: con cambio di tema, armi, mappa e, soprattutto, di Pass Battaglia, sono tante le novità che vanno sottolineate nell’ambito della decima stagione del battle royale più famoso al mondo.

Il tema della nuova stagione rispetterà gli amanti dei viaggi nel tempo: con il nome di “Eroi senza tempo”, gli utenti potranno fare un vero e proprio tuffo nel passato attraverso viaggi nel tempo e non solo: l’obiettivo sarà ripristinare alcune parti dell’Isola andate distrutte nell’ambito dell’ultima stagione.

Tutte le novità della season 10 di Fortnite

Il tema della season 10 di Fortnite arriva nel momento più propizio per il battle royale più famoso di sempre, targato Epic Games. Nel momento in cui il videogioco amato da bambini e adulti ha compiuto due anni, il team di Fortnite ha deciso di far rivivere ai propri videogiocatori gli antichi fasti. Per questo motivo, grazie a specifiche fenditure sarà possibile ritornare in parti della mappa andate distrutte, o località ormai scomparse nella Battaglia Reale.

E non è finita qui: grazie ad una nuova tuta gli utenti potranno comandare un vero e proprio mecha, in grado di muoversi in ogni direzione e sparare come nei migliori film di fantascienza. La tuta, non a caso, prende il nome di B.R.U.T.O. ed è assolutamente ed esclusivamente robotica!

Fortnite Season X: novità del Pass Battaglia

Grandi novità si avvertono anche nel Pass Battaglia di Fortnite Season X: la decima stagione di Fortnite porta, chiaramente, a delle grandi novità e a quei tanti aggiornamenti (in armi, skin e potenziamenti) che possono essere direttamente acquistate dagli utenti, qualora essi lo volessero.

Il prezzo di 950 V-Buck resta invariato, mentre le 100 ricompense sono ovviamente esclusive: grazie all’acquisto del Pass si potranno sbloccare immediatamente i costumi Lord-X e Catalizzatore; salendo di livello, ovviamente, i premi aumentano e prevedono armi, picconi doppi, schermate di caricamento, skin, stili e tanto altro ancora: al Livello 100, invece, sarà possibile sbloccare il costume Cavaliere Ultima. Fino al 15 agosto 2019, infine, sarà possibile regalare il Pass Battaglia di Fortnite Season X ad un amico.