Friuli invaso da sciami di formiche con le ali

Interi sciami di formiche alate si stanno riversando in Friuli. Molte le segnalazioni dei cittadini e le foto postate sui social. Gli scenari sono davvero incredibili.

Formiche con le ali nei parchi e nelle case

Dopo i casi di West Nile a causa delle zanzare che si sono verificati in Friuli nel corso di quest ultima estate, un’altra piaga naturale sta tormentando la regione italiana: le formiche con le ali. E’ di queste ultime ore la notizia che sciami di formiche alate stanno riversandosi sulla zona di Udine e dintorni.

Sui social, infatti, sono state pubblicate molto foto che ritraggono i moscerini in gruppi molto numerosi. Come testimoniano alcuni cittadini le formiche con le ali si attaccano dappertutto: selle auto, sui vestiti, sui muri. Insomma, non c’è proprio via di scampo e sembrano essere molto fastidiose.

I rimedi per liberarsi delle formiche alate

In realtà non c’è un vero e proprio rimedio per liberarsi delle formiche alate, anche su sui social si dispensano vari consigli. Dall’utilizzo di prodotti chimici ai più tradizionali metodi casalinghi, ma a quanto pare l’unico modo efficace per liberarsi degli animaletti è quello di ucciderli.

Le formiche con le ali sono state notate in diverse zone della città, come parchi, piazze, abitazioni e addirittura anche dagli automobilisti che stavano percorrendo il tratto della A4 in direzione Udine Sud.

Le formiche alate sono del tutto innocue e non creano danni all’uomo, certo è che sono molto fastidiose a maggior ragione se si presentano in gran quantità.