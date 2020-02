Giocatore di Serie C positivo al Coronavirus: è allerta in Toscana

La conferma nella notte per il giocatore della Pianese (girone A). Si era mosso in treno, annullati gli allenamenti odierni della squadra

Scatta l’allerta Coronavirus anche in Toscana, nel mondo dello sport: infatti un giocatore di Serie C è risultato positivo al Coronavirus. L’episodio è accaduto nella notte, e riguarda un tesserato della Pianese, società che milita nel Girone A del terzo campionato di livello nazionale italiano. Se alcune manifestazioni in Serie A e Serie B erano state annullate nel corso del passato weekend, ecco che è la Serie C invece a presentare il primo caso positivo al virus.

Già nella notte di sabato scorso il calciatore aveva accusato sintomi influenzali, e proprio per questo motivo aveva seguito la squadra il giorno successivo (pranzando con i compagni) ma senza scendere in campo a livello precauzionale. Per via di questi acciacchi aveva subito chiamato i medici del pronto soccorso, come richiesto dalla prassi.

GIOCATORE DI SERIE C POSITIVO AL CORONA VIRUS: LA DECISIONE

Giocatore di Serie C positivo al Coronavirus. La conferma è arrivata stanotte intorno alle 3, quando i sanitari si sono presentati nell’abitazione del giovane, ad Abbadia San Salvatore, appositamente per comunicargli l’esito del tampone. Il giocatore è poi subito stato trasferito a Siena, presso il policlinico le Scotte. Possibile contagio? Gli unici movimenti di rilievo del ragazzo sono databili alla settimana precedente, quando si era recato in Emilia in treno per trovare i genitori.

Qual è la situazione adesso? A livello personale, va registrato il fatto che attualmente il ragazzo non presenta alcuna alterazione febbrile e che i sintomi influenzali avvertiti inizialmente sono ormai superati; il calciatore resta ad oggi comunque in isolamento secondo il protocollo. Per quanto riguarda invece tutti coloro con cui è venuto a contatto, sono attese decisioni ufficiali in queste ore da parte dell’Istituto Superiore della Sanità. A livello locale in ogni caso, per precauzione, la decisione della società di Serie C per quanto riguarda l’intera squadra è stato l’annullamento degli allenamenti odierni precedentemente concordati.