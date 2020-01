Giordana Angi si racconta prima di Sanremo

Giordana Angi ex concorrente di Amici di Maria de Filippi sarà tra i concorrenti in gara di questa edizione di Sanremo. La talentuosa cantautrice gareggerà nella categoria Big con un pezzo inedito intitolato: “Come mia madre”.

La cantante, dopo l’esperienza del talent show di Canale5, sta passando un periodo molto fertile per quanto riguarda il suo lavoro. La sua bravura nello scrivere testi per sé e per grandi nomi della musica italiana, la sua innata delicatezza mista alla determinazione di lanciare dei forti messaggi attraverso i suoi testi la porta oggi a calcare il palco dell’Ariston, un obbiettivo comune a molti altri suoi colleghi.

L’emozione è tanta per questa nuova esperienza e non sarà da sola durante questo percorso. Tra i concorrenti della categoria Big di Sanremo 2020 ci sarà anche il suo collega, nonché grande amico, Alberto Urso.

I due hanno un forte legame di amicizia e stima reciproca che si portano dietro dalla loro avventura ad Amici ed ora si terranno la mano, anche se non gareggeranno insieme, in quest’altra avventura che è il Festival di Sanremo.

La musica ma anche l’Università

La musica occupa uno spazio importante nella sua vita e per la brava Angi è al primo posto di ogni altro impegno.

Ma questo non l’ha distolta da un altro suo obiettivo personale, ovvero lo studio. La formazione è una componente fondamentale di ognuno di noi, ci aiuta ad imporci nella società e ad allargare i propri orizzonti.

Portarsi dietro un bagaglio culturale vasto e ricco è ciò che interessa anche a Giordana, la quale ha scelto di iscriversi all’Università per completare i suoi studi. La sua professione rimarrà sempre la musica ma vuole intraprendere un altro percorso parallelo, quello dell’istruzione, senza togliere spazio e tempo alla musica.

La musica: un posto libero

Parlando di musica, Giordana ha ammesso che per lei è qualcosa che va oltre allo scrivere testi e poi cantarli. Come si evince dall’articolo di kontrokultura.it, la musica è per lei un posto libero, dove esprimere sé stessa e dal quale non si aspetta nulla in cambio.

Grazie alla sua passione per la musica e alla sua esperienza passata di Amici, Giordana ha realizzato e pubblicato due dischi e in questo modo ha potuto anche pagarsi gli studi.

Per questo motivo, Giordana si sente molto privilegiata e fortunata e non c’è giorno che passi che la ragazza non se lo ricordi. Nonostante abbia tentato più volte di entrare nella scuola di Amici, non ha mai smesso di lavorare e una volta uscita dal talent show ha continuato a mantenersi da sola e a fare ciò che più le piace.

Nuove canzoni per i suoi fan

Infine, ciò che Giordana promette ai suoi fan ma anche a se stessa è di poter sempre scrivere e condividere canzoni sempre nuove e che possano ogni volta servire come messaggio a chi le ascolta.

Infatti, nei suoi testi c’è sempre un messaggio molto forte, spesso i testi sono autobiografici e raccontano la sua vita, il suo passato e quello che vorrebbe per il suo futuro.

Ciò che le dà un senso di ordine in una vita incasinata che scorre troppo velocemente è solo la sua migliore amica musica. Per questo promette ai suoi fan che se non sentirà più questa forte passione che la spinge a scrivere e a cantare sarà la prima a ritirarsi dalle scene.