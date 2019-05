Giulia De Lellis l’annuncio su Instagram: lieto evento per l’influencer

Attenzione mediatica torna a concentrarsi su Giulia De Lellis e le sue vicende personali. L’influencer starebbe vivendo un periodo d’oro determinato anche da un lieto evento annunciato su Instagram.

Giulia De Lellis gossip

Nel corso di questi ultimi mesi abbiamo avuto modo di leggere i messaggi notizie riguardanti Giulia De Lellis e i suoi amori. Ragazza del 2018 è chiuso definitivamente la relazione con Andrea Damante, a causa di un tradimento mai confermato. Successivamente invece ho avuto modo di vederla accanto al cantante Irama, la loro storia d’amore non è durata moltissimo e si è conclusa poco dopo la fine del Festival di Sanremo e il successo della canzone La ragazza con il cuore di latta. Nonostante tutto però influencer ha deciso di concentrarsi sul sua mente sulla sua carriera, anche se incontri gossip la vuole nuovamente in coppia ad Andrea Damante come dimostrato anche da alcuni scatti pubblicati da Chi. Durante la notte della 8 maggio 2019 IG Stories per fare un annuncio importante ai suoi fan.

Giulia De Lellis l’annuncio su Instagram

I follower di Giulia De Lellis hanno avuto modo di vedere nello splendido legame che unisce l’influencer alla nipotina. Giulia De Lellis, non a caso, con gli ogni occasione per poter tornare a casa e basta scorrere del tempo con la bambina, figlia della sorella Veronica, e tutta la sua famiglia. In occasione di un IG Stories pubblicata la notte dell’8 maggio, Giulia De Lellis ha fatto un annuncio davvero molto importante per le e la sua famiglia, ovvero l’arrivo della nipotina Penelope, secondogenita della sorella Veronica. Il post in questione è un video che ritrae la bambina ed è seguita dal messaggio: “È nata Penelope. Tutto benissimo e tu amore mio sarai la sorella maggiore migliore del mondo, come la tua mamma lo è stata per me”.

Andrea Damante e Giulia De Lellis

L’arrivo della nipotina di Giulia De Lellis ripropone lo stesso interrogativo: Andrea Damante e Giulia De Lellis torneranno insieme? La coppia è stata paparazza a Miami, dove l’influencer si trovava per via di uno shooting pubblicitario. Il dj veronese ha raggiunto la De Lellis, come dimostrano delle foto pubblicate dal settimanale Chi, e non solo. Qualche giorno prima della partenza Andrea Damante aveva anche comprato un enorme orso in peluche. Il regalo è un pensiero per la nuova arrivata in casa De Lellis?