Gli accessori che non devono mancare in un’auto

Semplice mezzo di trasporto o molto di più? L’automobile sta vivendo negli ultimi anni un processo di lenta ma netta trasformazione che le sta regalando in qualche modo un ruolo molto più attivo nella vita delle persone: frutto questo anche di un’evoluzione della società che, per vari motivi, porta i cittadini a trascorrere a borde delle proprie vetture tempi sempre più lunghi e costanti.

Ecco perché risulta oggi così importante avere a disposizione un’automobile quanto più accessoriata possibile: non per vanità o desiderio personale, che certo possono influire nella scelta delle varie componenti, ma anche per un oggettivo bisogno di rendere i viaggi – siano questi le lunghe traversate per le vacanze ma anche il semplice percorso quotidiano per andare a lavoro – più vivibili. Vediamo allora quali sono gli accessori che non devono assolutamente mancare in un’auto.

Gli elementi fondamentali

Possiamo operare subito una principale suddivisione, nel grandissimo campo che determina i cosiddetti accessori: esistono infatti determinati elementi che possono far parte di questa categoria ma che in realtà rappresentano molto di più, in particolar modo nel momento in cui dovessimo trovarci nel bel mezzo di una situazione di emergenza. La presenza di alcuni di questi oggetti a bordo è addirittura obbligatoria. Vediamo di cosa stiamo parlando.

Sicuramente in questo senso non possono mancare il famoso triangolo ed il giubbotto catarifrangente: nello sventurato caso in cui dovessimo incappare in un incidente stradale infatti, o nella semplice foratura di una ruota, ecco che questi elementi sarebbero davvero necessari per la nostra sicurezza. Così come di assoluta importanza sarebbe avere con sé la ruota di scorta o il ruotino di emergenza.

Si tratta di un tipo di emergenza differente, ma di certo potrà essere molto utile avere nella nostra macchina anche un kit di pronto soccorso e dai cavi per avviare la batteria in situazioni non previste. Di questa stessa categoria di oggetti fanno parte anche il martelletto d’emergenza e un estintore per auto: tutto per la nostra sicurezza. Diverso invece il discorso per il raschietto – fondamentale per sbrinare il parabrezza e gli altri vetri dopo una notte di neve oppure a basse temperature – ed il telo parasole per proteggere il cruscotto.

Gli accessori migliori

Terminato questo primo elenco, passiamo invece adesso a tutti quegli accessori che rientrano in una percezione più personalizzante ed ornamentale dell’automobile in questione. Sarà per esempio molto importante scegliere una nuova autoradio: al giorno d’oggi ne esistono davvero di ogni modello ed in grado di offrire un numero di funzionalità incredibili. Dovremo essere bravi a scegliere quella più adatta alla nostra vettura.

Il navigatore non potrà poi proprio mancare: in alcuni casi, per molti modelli di auto prodotti e messi sul mercato negli ultimi anni, questo si trova già integrato nella vettura, ma nel caso così non fosse allora anche questa risulterebbe essere sul lungo periodo una decisione determinante. Che dire poi degli accessori utili per sfruttare l’energia proveniente dalla macchina e trasformarla in una carica per altri dispositivi: il carica batteria USB per esempio è ormai un elemento senza il quale risulta davvero complicato mettersi alla guida.

Non è tutto però, perché i nostri passeggeri potrebbero non limitarsi a persone della nostra età o più anziane: nel caso in cui fossimo infatti abituati ad avere a bordo anche dei bambini, ecco che per la loro gioia e serenità durante il viaggio sarebbe possibile acquistare dei comodissimi televisori da viaggio. Questi si potranno agganciare ai poggia-testa dei sedili anteriori. Senza dimenticare poi i seggiolini, per i bambini in più tenera età, ed anche i piccoli tavolinetti porta oggetti che tanto utili possono essere ai passeggeri di qualsiasi fascia d’età.