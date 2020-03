Grande Fratello Vip sospeso per situazione d’emergenza? Ecco gli scenari

Il Coronavirus ha monopolizzato la scena e, come è giusto che sia e forse anche tardivamente, il governo italiano ha preso determinate misure “restrittive” per controllare la diffusione del virus, azione che altrimenti non sarebbe stata possibile. Ma la situazione di emergenza non ha colpito soltanto la questione sanità (che resta comunque al primo posto): ogni ambito della vita quotidiana è stato intaccato. Per quanto riguarda l’intrattenimento, tra le altre, anche il Grande Fratello Vip rischia di essere sospeso.

Per quale motivo? Il celebre show di intrattenimento è stato prolungato recentemente e, secondo i piani iniziali, avrebbe dovuto andare in onda sino al 27 aprile. Ma adesso le cose sono cambiate bruscamente, sopratutto perchè la gestione dei canali Mediaset sta cambiando. Vista la situazione di emergenza infatti, i palinsesti sono stati modificati.

GRANDE FRATELLO VIP SOSPESO? LA SITUAZIONE

Molti altri programmi di intrattenimento normalmente in onda sulle reti Mediaset sono stati sospesi, poichè l’emittente si sta adeguando alla situazione modificando i programmi in onda. La finalità è quella di dare più spazio a notizie relative all’informazione scientifica e alla situazione di questo momento.

Nello specifico, per quanto riguarda il GF Vip, è emersa un’altra problematica che va a intaccare – per il momento – la prossima puntata, che era in programma per domani mercoledì 11 marzo. Il problema principale è infatti legato ad Alfonso Signorini, il conduttore dello show girato a Roma, che in questi giorni si trova a Milano in Albergo.

Nel caso in cui il palinsesto non venisse modificato, una soluzione potrebbe vedere Signorini condurre a distanza, proprio dall’albergo. Un’altra opzione invece vorrebbe un passaggio di testimone – soltanto momentaneo – con un conduttore sostitutivo che abiti a Roma e dunque possa recarsi in studio con una facilità decisamente maggiore. Vedremo quale sarà la decisione finale dell’emittente televisivo.