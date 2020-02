Grande successo per la mostra di Modigliani a Livorno

Si è conclusa il 16 febbraio 2020 la mostra di Modigliani: “Modigliani e l’avventura di Montparnasse”.

La mostra è stata allestita in occasione del centenario della morte di Amedeo Modigliani, pittore livornese, morto nel 1920 a Parigi.

Dal 7 novembre 2019 al 16 febbraio 2020 presso il Museo della Città di Livorno è stato possibile ammirare ben 26 opere del pittore livornese del ‘900. Oltre ai suoi dipinti anche un centinaio di opere appartenenti all’Ecole de Paris.

In soli 2 mesi e dieci giorni la mostra di Modigliani è stata visitata da più di 110.000 visitatori, tra questi ben 14.000 solo studenti . Si è calcolato che in media al giorno ci sono state 1057 ingressi e hanno portato alle casse del comune € 1.734.243, soldi che sono serviti per pagare gli addetti del museo e in generale hanno coperto il costo complessivo della mostra.

L’orgoglio del sindaco di Livorno

Questi sono i numeri che l’orgoglioso sindaco di Livorno, Luca Salvetti ha esposto in questo primo superficiale bilancio.

“Il Comune di Livorno ha voluto fare un importante investimento con la mostra e con la riqualificazione del Museo della Città e della piazza circostante – ha dichiarato il sindaco – una scommessa, che è stata vinta.”

A questa dichiarazione il sindaco ci tiene a ribadire che questo evento è stato si una grande fonte di guadagno per chi ha lavorato alla realizzazione e al mantenimento della mostra che altresì è stato un modo per aprire Livorno ai turisti e alla cultura.

Anche l’assessore di Livorno ha voluto ribadire come la mostra di Modigliani ha portato ai livornesi la giusta dose di cultura e ha celebrato il grande pittore proprio nel suo centenario.

Inoltre, la mostra “Modigliani e l’avventura di Montparnasse” ha portato intorno a sé ben altri 150 eventi che hanno arricchito la figura di Modigliani e della sua famiglia vissuta a Livorno tra l’800 e il ‘900.

In particolar modo si è voluto evidenziare anche come vivevano all’epoca le famiglie livornesi ebree.

Questi eventi sul centenario della morte di Modigliani hanno voluto anche riscattare un po’ quel brutto episodio che risale al 1984, quando in occasione del centenario di nascita del pittore è stata divulgata la notizia del ritrovamento di false sculture rinvenute dai fossi medicei di Livorno.

In seguito a questa brutta figura, Livorno ha voluto risollevare la sua immagine e ha voluto celebrare e onorare il nome del pittore e di tuta la sua famiglia portando nella sua città natale dei veri Modigliani ed è stato fatto con grande professionalità e qualità, tanto da confermarlo anche i numeri di visitatori.

Come si legge anche su Livorno Press, l’evento ha riscosso un grande successo anche mediatico. Hanno contribuito a questo passa parola,quotidiani online e cartacei, riviste, servizi radiofonici e servizi tv, telegiornali locali e nazionali e oltre 160 articoli pubblicati online in vari siti.

Infine, la parola all’assessore del turismo di Livorno, Rocco Garrufo, che ha ribadito il grande successo dell’evento e che è servito da linea guida per l’organizzazione di prossimi eventi.

Secondo i dati raccolti dall’assessore in base ai biglietti acquistati online, i visitatori sono giunti principalmente dalla Toscana e dall’Emilia Romagna, ma generalmente ci sono stati biglietti acquistati da nord a sud.

Anche numerosi turisti e visitatori provenienti da altri paesi europei e no, tutto ciò ha portato molto lavoro anche ai ristoranti, hotel e B&B della zona limitrofa al museo.

Infine, anche la Casa Museo di Modigliani ha raggiunto in soli 4 mesi cifre da capogiro in quanto visite, ben 6098 ingressi, numero che generalmente raggiunge in un anno interno di aperture.