Guarita dal Coronavirus: è il primo caso in Italia, vive a Vo’ Euganeo

Dopo la tempesta, ecco uscire un raggio di sole. L’emergenza Coronavirus ha paralizzato gran parte della Nazione – e non soltanto in Italia – creando un allarmismo forse esagerato ma tutto sommato prevedibile, sotto alcuni punti di vista. Le notizie negative si sono succedute per giorni, con il numero dei contagiati in costante crescita ed il virus che si sta lentamente diffondendo di regione in regione. Oggi però, ecco arrivare una buona nuova: anche sul suolo italiano infatti si registra la prima paziente guarita dal Coronavirus.

Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS

È una donna di 47 anni, residente a Vo’ Euganeo. Nel momento in cui le era stato fatto il tampone – immediato e in via precauzionale, vista l’area geografica – non presentava alcun sintomo, ma i controlli non mentivano: positiva. Ecco allora il ricovero, la breve permanenza in ospedale e poi, questo lunedì mattina, le dimissioni.

LA DONNA GUARITA DAL CORONAVIRUS: LA SITUAZIONE

Tornata a casa, dovrà seguire il percorso di quarantena: 14 giorni di isolamento fiduciario. Poi potrà tornare a svolgere il suo lavoro normalmente. Si tratta di un’ottima notizia per l’Italia e per quell’area geografica; non soltanto per la guarigione in sé, ma anche perchè la donna, di fatto, non si è mai sentita “malata” o presentato sintomi di debolezza fisica.

È bene ricordare che Vo’ Euganeo, in provincia di Padova, è uno degli epicentri della diffusione del virus sul suolo italiano. Ecco perchè il tampone preventivo, ed ecco perchè la tipologia di degenza e la rapidità di guarigione sono ancora più significativi in questo caso. In Veneto, così come in Lombardia, si sono concentrati i focolai italiani di Coronavirus ad oggi e infatti queste sono state le prime regioni a prendere provvedimenti che coinvolgessero tutti i campi. Dalla chiusura di scuole e strutture pubbliche allo stop ad ogni genere di competizione sportiva. Ma oggi, arriva una notizia confortante per tutti.