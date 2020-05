Guida alla sicurezza: come i ladri aprono le porte di casa

Al giorno d’oggi la sicurezza della propria abitazione è molto importante e per non avere spiacevoli sorprese occorre sempre rimanere aggiornati. Le nostre case non sono mai sicure al 100% perché, purtroppo, i ladri le possono prendere di mira e loro troveranno sempre un modo per entrare.

Quello che possiamo fare noi per contrastarli, è mettere in sicurezza le nostre abitazioni e cercarli di scoraggiare fortemente, ad esempio installando porte e finestre blindate oppure installando un sistema di allarme e di video sorveglianza. Ma prima di spiegarvi quali possono essere i sistemi anti ladro più efficaci, vorremo parlarvi di come fanno i ladri ad aprire una porta di casa.

Su internet girano molti video al riguardo che, se da una parte possono tornare utili a chiunque rimane fuori di casa (ad esempio per una chiave dimenticata all’interno), dall’altra possono svelare un metodo utilizzato dai ladri. Per aprire una porta dall’esterno senza chiave si possono utilizzare strumenti rudimentali o alla portata di tutti, oppure attrezzi “del mestiere”.

In ogni caso su YouTube è pieno di video che spiegano come i ladri aprono le porte di casa. Ma esiste un modo efficace per mettere in sicurezza la propria abitazione? Noi lo abbiamo chiesto a Fabbro Milano 24h, ditta specializzata nel settore, che da anni si occupa tra le altre cose di installare porte, finestre e tapparelle blindate anti ladro.

Utilizzare porte e finestre adeguate

Seppure è vero che i ladri non dormono mai, è anche vero che ci sono zone della propria città più o meno sicure. Se si abita in una zona più a rischio, è normale prendere dei provvedimenti più adeguati.

In alcune zone di Milano ad esempio è preferibile avere degli impianti più sicuri, dotando la casa di porte e finestre blindate. Le porte corazzate che esistono in commercio sono davvero tante, ma sono contraddistinte da una classe che ne determina la qualità e dalla serratura. A classi superiori corrispondono materiali più resistenti al furto: anime e telaio in acciaio risultano adeguate ai tentativi di scasso messi in pratica dai ladri.

Poi ci sono le serrature: queste, se sono di qualità, saranno difficili da aprire se non si utilizza la loro chiave. Una buona combinazione di porte blindate e serrature dunque sono l’ideale per scoraggiare i tentativi di furto. Inoltre da come si può ricercare facilmente su YouTube, uno dei punti deboli delle porte potrebbe essere lo spioncino, facilmente rimovibile dall’esterno e via di accesso per strumenti che possono aprire la porta dall’interno.

Sistemi di allarme

Oltre alla sicurezza di porte e finestre, ricordiamoci che un buon sistema di allarme è importante. Per prima cosa occorre che un professionista faccia un sopralluogo per capire dove è meglio installare i sensori di vigilanza e le telecamere. Dopodiché si provvedere all’installazione.

I sistemi di videosorveglianza migliori sono quelli che funzionano anche senza corrente e che sono collegati in remoto con voi o con le forze dell’ordine. Se qualcosa non dovesse funzionare correttamente o se ci sono dei sospetti di visite non desiderate, il sistema avversità voi e la polizia.