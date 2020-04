Harry e Meghan, annunciato il nuovo brand: ma arrivano le critiche

Forse è nelle loro intenzioni, forse assolutamente no: sta di fatto che la coppia composta dal Principe Harry e Maghan Markle trova spesso il modo di far discutere. Negli scorsi mesi c’era stata una grossa polemica in conseguenza di una decisione di risonanza mondiale. Quella di “uscire” ufficialmente dalla famiglia reale: rinunciare ad onori ed oneri per condurre la vita che preferivano.

Un evento non particolarmente gradito dagli altri membri della dinastia reale britannica. Ed ora ecco una nuova iniziativa della coppia, che questa volta ha fatto discutere soprattutto la popolazione inglese negli ultimi giorni: in particolare per il periodo delicato che l’Inghilterra ed il mondo intero stanno vivendo. Andiamo a vedere di cosa si tratta.

Harry e Meghan, le critiche per il nuovo brand

La ormai ex coppia reale ha infatti annunciato nei giorni scorsi, con grande gioia ed entusiasmo, la nascita della loro fondazione “Archwell”. Sarà una fondazione di beneficenza, e la decisione era nell’aria: questo perchè, essendo usciti dalla famiglia reale, non potranno ovviamente più utilizzare il brand “Sussex Royal”. Di qui, l’idea di crearne uno tutto loro.

Quel che non è stato particolarmente apprezzato dal popolo però è stata la tempistica, o per meglio dire il tempismo, dell’annuncio. La coppia ha infatti dimostrato di essere già ampiamente proiettata ad una situazione successiva alla pandemia. Questo, non solo mentre il Covid-19 è ancora estremamente attuale, ma anche nei giorni in cui le condizioni del Primo Ministro del Regno Unito – Boris Johnson, ricoverato in terapia intensiva proprio a causa del Coronavirus – si sono aggravate. Insomma, un annuncio che ha fatto discutere ancora una volta.