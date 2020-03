Il Coronavirus frena anche l’iPhone 9: uscita rimandata

La notizia non è ancora ufficiale, ma voci dall'Asia parlano di ordini posticipati: verrà presentato a settembre con l'iPhone 12?

Avrebbe dovuto essere una Pasqua ricca di novità secondo i programmi di Apple, ma così non sarà. La situazione di emergenza dovuta al Coronavirus che sta ormai colpendo il pianeta in maniera globale (ovviamente con differente entità a seconda delle Nazioni), ha infatti preso il sopravvento. E così, l’uscita sul mercato dell’iPhone 9 è stata rimandata.

Ma andiamo con ordine per ripercorrere le vicende legate al nuovo prodotto della Apple, l’iPhone economico che ha subito questo ritardo alla pari di alcuni prodotti sviluppati da competitor. Il dispositivo lowcost rappresentava un prodotto di punta per l’azienda “della mela”, che puntava su questo per rilanciare le ambizioni dell’azienda nella fascia dei medio di gamma.

iPhone 9, uscita rinviata: da chi arriva la notizia

I primi segnali di una ricaduta sul mondo tecnologico si erano già avuti con il Mobile World Congress 2020, che avrebbe dovuto tenersi a Barcellona a fine febbraio: la celebre fiera dedicata agli smartphone è invece stata cancellata. Successivamente, la presentazione di alcuni dispositivi è stata promulgata via streaming anzichè live, come previsto inizialmente.

E adesso la notizia relativa all’iPhone 9, che arriva direttamente da alcuni fornitori asiatici, i quali hanno confermato che una grossa fetta di ordini di componenti hardware dedicate a questo smartphone è stata posticipata. Non è ancora una notizia ufficiale quindi, ma è assolutamente nell’aria. Con ogni probabilità, se sarà possibile tornare alla normalità entro quel periodo, l’iPhone 9 verrà a questo punto presentato a settembre in contemporanea con l’iPhone 12. Per nuove informazioni legate ai prodotti Apple, bisognerà restare attenti nei prossimi giorni ad eventuali annunci.