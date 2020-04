Il Coronavirus si diffonde anche nell’aria? Le valutazioni dell’Oms

Secondo nuovi studi il contagio potrebbe non limitarsi alle situazioni di contatto: ecco quali potrebbero essere i nuovi consigli per le mascherine

In una situazione come quella in cui versa attualmente non solo l’Italia, ma tutto il mondo, è chiaro che le nuove notizie si susseguono con una certa costanza. La pandemia nella quale versa la nostra società era ovviamente imprevedibile, ma in scenari come questo la ricerca è sempre al lavoro per cogliere nuove informazioni e fare dei passi in avanti.

In queste settimane i fronti sui quali la medicina tutta sta combattendo il Coronavirus sono due: quello pratico, in prima linea, con il lodevole lavoro compiuto da medici e operatori sanitari di ogni genere. E poi quello dalle retrovie, in laboratorio, con tutte le forze possibili impiegate per trovare un vaccino o comunque una cura, e scoprire sempre più nozioni sul virus. E negli ultimi giorni sembra essere arrivata una nuova scoperta in merito alla questione.

Il Coronavirus si diffonde anche tramite l’aria?

Secondo nuovi studi infatti, ci sarebbe la possibilità di dover valutare una delle basi su cui tutto il sistema di approccio al virus è fondato: la modalità di diffusione di quest’ultimo. Se è ben noto fin da subito che il Covid-19 si trasmette attraverso il contatto fisico (motivo per cui si è subito instaurata la distanza di sicurezza di almeno un metro) e che allo stesso tempo le particelle del virus possano restare nell’aria per un tempo variabile, adesso arriva una nuova lettura di questa situazione.

Il virus infatti si potrebbe trasmettere anche utilizzando proprio questa seconda via, quella dell’aria. Le particelle rilasciate nell’ambiente quindi andrebbero ad essere anch’esse pericolose, alla stregua di un contatto fisico. Questa nuova ipotesi è stata studiata e lanciata nelle ultime ore, e in merito a questa situazione è intervenuta anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità, che si è detta pronta a rivedere le sue misure guida per aiutare i cittadini.

Le dichiarazioni dell’Oms

Nello specifico le dichiarazioni sono arrivate direttamente da David Heymann, direttore responsabile dell’Oms, che ha recentemente parlato alla Bbc. In che modo l’organizzazione potrebbe modificare il proprio approccio alla questione per fornire nuove linee guida efficaci alla popolazione? Nella direzione dell’utilizzo di mascherine in pubblico. Andiamo a vedere.

Fino a questo momento l’Oms aveva infatti sempre sconsigliato l’utilizzo di mascherine per tutti: queste sono un bene prezioso, ed era stata giustamente comunicata l’importanza di dare la precedenza a coloro che vivono la realtà del Covid-19 quotidianamente operando negli ospedali piuttosto che ai cittadini normali. Se però davvero il virus potesse restare nell’aria, e rimanere pericoloso attraverso questo vettore, per una durata di ore ecco che la posizione dell’Oms potrebbe cambiare.

Le nuove linee guida potrebbero infatti consigliare o anche arrivare ad imporre l’utilizzo di una mascherina per tutti in alcune situazioni: su tutte, nei luoghi di lavoro in cui non è possibile garantire la distanza di sicurezza e sui mezzi pubblici. Un’altra categoria che sarebbe toccata dalla questione è quella dei familiari che chiaramente condividono la casa con un contagiato. Nelle prossime ore si avranno maggiori informazioni su questo possibile cambiamento nelle linee guida.