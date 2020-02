Il nuovo cast di Ballando con le Stelle: presente anche Daniele Scardina

È uno dei programmi più amati e seguiti dagli italiani, per quanto riguarda l’intrattenimento serale. E non è un caso se tra poco più di un mese, sabato 28 marzo 2020, prenderà il via addirittura la quindicesima edizione: Ballando con le Stelle è pronto a tornare. Andata in onda per la prima volta nel 2005, la trasmissione ha conquistato il pubblico per le sue caratteristiche, con la possibilità di vedere volti noti per tutt’altro cimentarsi in una sfida a colpi di… ballo. Ma quale sarà il nuovo cast di Ballando con le Stelle?

Qualche anticipazione sui concorrenti è già arrivata. Nel frattempo, Milly Carlucci riparte con una certezza ben definita: la conferma in blocco della giuria. Questa sarà, ancora una volta, composta da cinque personalità: Carolyn Smith, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto e Ivan Zazzaroni.

ECCO ALCUNI NOMI DELL’EDIZIONE 2020

Finora non sono ancora state rilasciate notizie ufficiali, ma le indiscrezioni si sono spese. Ed allora ecco che un bel numero di vip è già stato accostato all’edizione 2020 del programma. Da Arisa a Gabriel Garko, passando per Nancy Brilli, Paola Barale e Iva Zanicchi.

Più che voci invece quelle che riguardano Elisa Isoardi e Barbara Bouchet. La celebre attrice di origine tedesca ma naturalizzata italiana è infatti la prima concorrente ufficiale dell’ormai prossima edizione. Diverso il discorso per la ormai nota conduttrice della Prova del Cuoco, che ad ogni modo sembra essere molto sbilanciata verso una presenza “sicura” all’interno del prossimo cast.

CAST BALLANDO CON LE STELLE: CHI È DANIELE SCARDINA

Un altro sicuro presente, invece, sarà Daniele Scardina. Il suo nome ha fatto il giro del web in questi giorni, ma era già risultato tra i più ricercati qualche mese fa? Per quale motivo? La risposta è nella sua… dolce metà. Il pugile italiano (categoria pesi supermedi) originario di Rozzano è infatti fidanzato da alcuni mesi con la nota e bellissima Diletta Leotta, conduttrice televisiva di DAZN e protagonista anche dell’ultimo Festival di Sanremo. Il pugile, che ama farsi soprannominare “King Toretto” sul ring, è quindi un altro delle personalità che faranno parte per certo del nuovo cast di Ballando con le Stelle.