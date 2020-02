Iliad, in arrivo 5G e Fibra Ottica: manifestazioni di una crescita costante

Ha fatto il suo ingresso nel mercato italiano da pochi anni, in particolar modo se si confronta il periodo in relazione a quello di vita dei competitors, ma Iliad continua a stupire. Numeri in costante aumento per la società di telecomunicazioni francese, anche nella Penisola. E adesso sono in arrivo importanti novità. Sembra infatti che il picco di popolarità che sta vivendo, abbia spinto il provider a fornire ai propri clienti i servizi di 5G e Fibra Ottica.

Aumento naturale e rassodante, Pagamento alla consegna GRATIS

Questo il doppio regalo “a sorpresa” per gli utenti Iliad, ormai prossima ai cinque milioni di schede SIM attive, un traguardo notevolissimo. Due novità di primo piano assoluto, volte a migliorare in maniera esponenziale la connessione e la ricezione dei dispositivi. Andiamo a osservare nel dettaglio.

ILIAD, CHE SORPRESA: 5G E FIBRA OTTICA SARANNO REALTÀ

Abbiamo accennato al picco di popolarità del gestore transalpino, dovuto prevalentemente ad una tipologia di servizio offerta agli utenti, che l’ha portato ad essere un competitor di tutto rispetto per le principali compagnie telefoniche nazionali. Si tratta delle sue ricaricabili low cost. Adesso, Iliad vuole compiere davvero un upgrade in termini di qualità e di servizi, andando ad offrire due enormi novità.

La prima è già stata annunciata e confermata in più occasioni: è il 5G, che sarà disponibile entro l’inizio del 2021. Per quella data indicativa, i clienti Iliad potranno quindi navigare su reti internet dotate di velocità di connessione altissima. Ma non è tutto, perchè i progetti del brand francese sono di più ampie vedute. Entro il 2024 infatti la compagnia sarà presente anche sul mercato della telefonia fissa. Manca ancora l’ufficialità, che sembra distare sempre meno, ma le indiscrezioni confermano totalmente queste intenzioni.

LE PRIME CONFERME

Il progetto successivo all’abilitazione del 5G si chiama dunque “Fibra Ottica“: non è da escludere la presenza di tariffe low cost anche in questo campo, ma quel che conta maggiormente è la volontà mostrata dalla compagnia. Sono molteplici le conferme in questo senso: e allora, dopo il 5G, tutti gli sforzi economici di Iliad andranno a convergere nella costruzione di una Fibra Ottica per la telefonia fissa.